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Galaxy Z Fold 8 potrebbe segnare un cambio importante, soprattutto su autonomia e ricarica. I rumor parlano di un upgrade atteso da anni. Ecco cosa emerge.

Samsung Newsroom

Samsung Galaxy Z Fold 8 potrebbe essere più vicino del previsto. Le indiscrezioni iniziano a incastrarsi tra loro e restituiscono un quadro più coerente. Al centro dell’attenzione torna soprattutto la batteria, da tempo uno dei punti più deboli della linea Fold. Le anticipazioni circolate nelle ultime ore indicano un possibile passaggio da 4.400 a 5.000 mAh, accompagnato da un incremento della ricarica cablata, che potrebbe arrivare a 45 W. Se queste informazioni venissero confermate, Samsung interverrebbe su un limite rimasto sostanzialmente invariato per diverse generazioni.

Samsung Galaxy Z Fold 8: batteria da 5.000 mAh e ricarica a 45 W tra le novità più attese

Le indiscrezioni descrivono Galaxy Z Fold 8 come un aggiornamento meno vistoso sul piano estetico, ma più rilevante sotto il profilo tecnico. In particolare, più fonti fanno riferimento a una batteria da 5.000 mAh, valore che segnerebbe un cambio di passo rispetto ai 4.400 mAh adottati finora sui modelli più recenti della gamma.

Accanto alla maggiore capacità, ricorre anche il riferimento alla ricarica rapida cablata da 45 W. È un dettaglio significativo, considerando che la serie Fold è rimasta ferma a 25 W per anni. Alcuni report collegano questa informazione a certificazioni emerse in Cina per i modelli SM-F9710 e SM-F9760, che dovrebbero corrispondere a Galaxy Z Fold 8 e a un secondo pieghevole più ampio, attualmente indicato come “Wide Fold”.

Nessuna di queste specifiche, al momento, è ufficiale. Tuttavia, l’insieme delle indiscrezioni suggerisce che Samsung stia valutando un aggiornamento proprio su due elementi rimasti a lungo invariati, autonomia e velocità di ricarica.

Render e design di Galaxy Z Fold 8: cosa mostrano le immagini trapelate

I render CAD diffusi online mostrano un dispositivo molto vicino a Galaxy Z Fold 7. Le dimensioni riportate indicano 158,4 x 143,2 x 4,5 mm da aperto e 158,4 x 72,8 x 9 mm da chiuso. Se queste misure fossero corrette, il nuovo modello risulterebbe leggermente più spesso del precedente.

Questo dettaglio ha alimentato due interpretazioni. Da un lato, lo spessore aggiuntivo potrebbe servire a ospitare una batteria più capiente. Dall’altro, viene ipotizzato un possibile ritorno del supporto alla S Pen (un pennino utilizzato per disegnare o effettuare selezioni), un’ipotesi che al momento appare meno solida.

Display, fotocamere e scheda tecnica: le possibili specifiche di Samsung Galaxy Z Fold 8

Si parla di un display esterno da 6,5 pollici e di uno schermo pieghevole interno da 8 pollici, entrambi con refresh rate a 120 Hz. Alcune indiscrezioni citano inoltre una struttura dual-layer UTG e una piastra metallica forata al laser sotto il pannello, soluzione che dovrebbe migliorare la resistenza e ridurre la visibilità della piega.

Sotto la scocca potrebbe trovare spazio il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, affiancato da configurazioni con 12 o 16 GB di RAM e tagli di archiviazione da 256 GB, 512 GB e 1 TB. Sul versante fotografico, i rumor parlano di una camera principale da 200 megapixel, una ultra-grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x.

Per capire quanto di queste anticipazioni si tradurrà nel prodotto finale, sarà necessario attendere l’annuncio ufficiale da parte di Samsung. La data di uscita non è ancora nota, ma il debutto dello smartphone pieghevole potrebbe collocarsi nel 2026.