Il Samsung Galaxy Z Fold 7 è in offerta su Amazon: il pieghevole diventa un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un modello di fascia alta

Offerta Amazon: il Samsung Galaxy Z Fold 7 da 512 GB è disponibile a 1.792 euro, con uno sconto di oltre 500 euro rispetto al listino, venduto e spedito direttamente da Amazon.

Caratteristiche principali: display pieghevole da 8" LTPO AMOLED, Snapdragon 8 Elite, 12 GB di RAM, tripla fotocamera con sensore principale da 200 MP, batteria da 4.400 mAh, Android 16 con One UI e funzionalità Galaxy AI.

Il Samsung Galaxy Z Fold 7 è protagonista di una nuova offerta su Amazon con un taglio netto al prezzo. Sfruttando la promozione in corso, il pieghevole di Samsung è ora disponibile in sconto a 1.792 euro scegliendo la variante da 512 GB. Si tratta, chiaramente, di un prezzo impegnativo ma lo sconto rispetto al listino è di oltre 500 euro e rende il pieghevole più accessibile. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile tramite il banner qui di sotto.

Samsung Galaxy Z Fold7 Smartphone AI pieghevole, 3 anni di Garanzia del produttore, RAM 12GB, 512GB, Display 6,5"/8", Camera 200MP, Batteria a lunga durata, Silver Shadow [Versione italiana]

Samsung Galaxy Z Fold 7, scheda tecnica

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Z Fold 7 comprende un display pieghevole LTPO AMOLED da 8 pollici, con risoluzione di 1968 x 2184 pixel e refresh rate di 120 Hz, oltre a un display esterno LTPO AMOLED da 6,5 pollici, con risoluzione di 1080 x 2520 pixel e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una garanzia assoluta per ottenere prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo. Ci sono anche 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage (ma senza possibilità di espansione). Per chi vuole più storage c’è la possibilità di puntare sulla variante da 1 TB.

Lo smartphone è dotato di una batteria da 4.400 mAh, con supporto anche alla ricarica wireless. Il comparto fotografico comprende una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 200 Megapixel. Da segnalare anche la certificazione IP48.

Il sistema operativo è Android 16 con 7 major update e con la personalizzazione della One UI. Sono presenti anche le funzionalità Galaxy AI che garantiscono la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy Z Fold 7: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Z Fold 7 con un prezzo ridotto a 1.792 euro e con oltre 500 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Il modello in questione rappresenta un vero e proprio best buy tra gli smartphone pieghevoli, garantendo prestazioni eccellenti e un software ricco di funzionalità. La promozione è valida solo per un breve periodo e rappresenta l’occasione giusta per poter acquistare un nuovo smartphone pieghevole con prestazioni al top.

