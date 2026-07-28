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Galaxy Z Flip 8 è più sottile e veloce, ma conserva display e batteria del predecessore. Il confronto chiarisce quando l’upgrade ha davvero senso.

Samsung

Samsung presenta Galaxy Z Flip 8 con lievi ritocchi estetici e una struttura più sottile e leggera rispetto al Flip 7.

Il vero salto è il nuovo Exynos 2600 a 2 nm che promette prestazioni e miglioramenti nell'elaborazione AI rispetto al modello precedente.

Display, fotocamere e batteria restano sostanzialmente uguali, perciò il passaggio conviene solo in caso di bisogno di potenza o offerte sull'usato.

Galaxy Z Flip 8 arriva con una missione tutt’altro che semplice: convincere chi possiede già Flip 7 a cambiare smartphone dopo appena un anno. Samsung ha migliorato il nuovo modello senza però rivoluzionarlo. Il risultato è un pieghevole più leggero e potente, che conserva gran parte dell’hardware della generazione precedente.

Galaxy Z Flip 8 è più sottile, ma il design resta familiare

A prima vista, distinguere i due smartphone non è semplice. Samsung ha mantenuto lo stesso formato a conchiglia e un’impostazione estetica quasi identica. Il lavoro più evidente riguarda le dimensioni.

Galaxy Z Flip 8 pesa 180 grammi, contro i 188 grammi di Flip 7. Lo spessore da aperto passa da 6,5 a 6,1 millimetri. Una volta richiuso, il nuovo modello misura 13,1 millimetri, mentre il predecessore raggiunge i 13,7 millimetri.

Sulla carta sembrano differenze contenute, ma su un pieghevole compatto possono incidere sulla comodità d’uso. Flip 8 occupa meno spazio in tasca e dovrebbe risultare più semplice da aprire grazie alla cerniera rivista. Resta invece invariata la certificazione IP48, presente su entrambi i modelli.

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Galaxy Z Flip 8 vs Flip 7: gli schermi non cambiano, ma il software prova a sfruttarli meglio

Samsung non ha aumentato le dimensioni dei display. Entrambi i modelli utilizzano uno schermo interno AMOLED da 6,9 pollici, con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Anche la FlexWindow esterna resta da 4,1 pollici.

La novità più interessante arriva dal software. Galaxy Z Flip 8 debutta con Android 17 e One UI 9, che rendono il display esterno più utile anche senza aprire il telefono. L’accesso alle applicazioni supportate appare più immediato. Now Brief porta inoltre sulla schermata informazioni contestuali.

Una parte di queste funzioni potrebbe comunque arrivare su Flip 7 tramite aggiornamento. Per questo motivo, il software da solo non rappresenta un incentivo sufficiente per cambiare dispositivo.

Fotocamere e batteria restano ferme

Chi sperava in un netto miglioramento del comparto fotografico resterà deluso. Galaxy Z Flip 8 conserva il sensore principale da 50 MP e l’ultrawide da 12 MP. Anche la fotocamera interna rimane da 10 MP.

Samsung prova a migliorare i risultati attraverso il ProVisual Engine e nuove funzioni dedicate ai video. L’hardware, però, non cambia. Chi utilizza già un Flip 7 non deve quindi aspettarsi un salto evidente nella qualità delle immagini.

La situazione è simile sul fronte della batteria. La capacità resta di 4.300 mAh, con ricarica cablata a 25 W. Quella wireless raggiunge ancora i 15 W. Il nuovo processore potrebbe ridurre i consumi, ma serviranno test completi per capire quanto possa incidere davvero sull’autonomia.

Il processore è il vero vantaggio di Samsung Galaxy Z Flip 8

Il cambiamento più importante si trova all’interno. Galaxy Z Flip 8 destinato al mercato italiano utilizza il nuovo Exynos 2600, realizzato con processo produttivo a 2 nanometri. Flip 7 monta invece Exynos 2500.

Il nuovo chip dovrebbe garantire prestazioni superiori, soprattutto nelle attività più impegnative. Potrebbe incidere anche sull’elaborazione delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Restano invariati i 12 GB di RAM. Lo spazio di archiviazione è disponibile nei tagli da 256 o 512 GB.

Conviene passare da Galaxy Z Flip 7 a Flip 8?

Per chi possiede già un Galaxy Z Flip 7, la risposta è probabilmente no. Il nuovo modello è più raffinato e veloce, ma non migliora i display. Anche fotocamere e capacità della batteria restano invariate.

Il passaggio può avere senso soltanto in presenza di una valutazione dell’usato particolarmente conveniente. Potrebbe essere giustificato anche quando le prestazioni di Flip 7 non risultano più sufficienti. Negli altri casi, attendere un’altra generazione appare la scelta più razionale.

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La situazione cambia per chi arriva da un modello più vecchio. Galaxy Z Flip 8 offre un processore più recente e un corpo più comodo da trasportare. Chi vuole risparmiare dovrebbe però osservare con attenzione il prezzo di Flip 7. In presenza di uno sconto importante, il modello precedente potrebbe offrire un’esperienza molto simile a un costo sensibilmente inferiore.