Samsung, il Galaxy Watch8 non è mai stato così conveniente: va comprato ora

Capace di tracciare con precisione spostamenti e allenamenti, oltre a monitorare diversi aspetti del nostro stato di salute, lo smartwatch del colosso sudcoreano è al minimo storico su Amazon.

Amazon

Stile, iconicità e funzionalità in un unico dispositivo. Con il Galaxy Watch8, Samsung compie un ulteriore passo in avanti rilasciando uno smartwatch capace di coniugare alla perfezione un design ricercato ed elegante con funzionalità avanzate ideali per la vita di tutti i giorni.

Il wearable del colosso sudcoreano non solo consente di monitorare con estrema accuratezza tutti i valori di salute più importanti (introducendo anche il nuovo indice antiossidante), ma fornisce anche suggerimenti e piani di allenamento per allenarsi con maggior efficacia e raggiungere così i propri obiettivi in maniera più veloce.

Un vero e proprio portento della tecnologia da polso che oggi trovi a un prezzo senza precedenti. L’offerta top di Amazon, infatti, ti fa risparmiare centinaia di euro sul listino e ti permette di portare a casa uno degli smartwatch piu avanzati disponibili sul mercato a un prezzo mai così basso.

Sconto mai visto sullo smartwatch Samsung: offerta e prezzo finale

La promo di oggi sullo smartwatch top di gamma del produttore sudcoreano è di quelle che non si vedono tanto spesso. Il Galaxy Watch8 è disponibile su Amazon con uno sconto del 29%, con il prezzo che tocca il livello più basso mai fatto registrare. Comprandolo oggi lo paghi 269,00 euro anziché 379,00 euro, con un risparmio di ben 110 euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Samsung Galaxy Watch8 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Watch8 si presenta con un design iconico e resistente, ridefinito per essere lo smartwatch più sottile e compatto mai realizzato dall’azienda. Questo lo rende ultraleggero e confortevole al polso. Oltre che bello a vedersi, ovviamente.

Il dispositivo è animato da un potente processore Exynos W1000 a 3nm (5 core), abbinato a 2GB di RAM e 32GB di storage, garantendo prestazioni fluide e veloci per il sistema operativo Wear OS 6 con interfaccia One UI 8 Watch. Dispone di un display Super AMOLED protetto da vetro zaffiro, che raggiunge una luminosità fino a 3000 nit per una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

Le funzionalità di benessere sono un punto di forza: il Watch8 introduce la misurazione dell’Indice Antiossidante (livello di carotenoidi) tramite un sensore per il pollice, una prima assoluta per uno smartwatch. Il monitoraggio del sonno è avanzato, con la funzione di Punteggio Energetico che analizza sonno e segnali cardiaci per stimare il livello di energia, offrendo una Guida al Riposo personalizzata. Il sensore BioActive monitora costantemente la salute cardiaca, inclusi ECG e pressione arteriosa (dopo calibrazione). Non manca il rilevamento del rischio di apnea notturna.

Per il fitness, l’orologio funge da vero e proprio coach personale, permettendo di scoprire il proprio livello di allenamento e di impostare programmi personalizzati per raggiungere gli obiettivi. Tutte le attività fisiche sono tracciate in modo semplice e preciso.

La nuova interfaccia One UI 8 Watch migliora l’esperienza d’uso con il riquadro multi-informazioni e la Now Bar, che mostra in tempo reale informazioni indispensabili da app come chiamate e timer, rendendo il multitasking al polso più intuitivo.

