Smartwatch Samsung a prezzo bassissimo: lo sconto è esagerato

Sconto mai così alto per lo smartwatch del produttore sudcoreano. Grazie all'offerta che trovi su Amazon risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Al polso, sembrerà quasi di non averlo. Leggero ed ergonomico, è caratterizzato da un design "retrò", che lo fa somigliare moltissimo a un vecchio orologio analogico. Le similitudini con il passato, però, si limitano al solo aspetto esteriore: il Samsung Galaxy Watch8 Classic è infatti uno degli smartwatch più avanzati oggi in commercio. Forte di una scheda tecnica di altissimo livello, non solo ti permette di monitorare in maniera automatica l’attività fisica e lo stato di salute, ma puoi utilizzarlo al posto dello smartphone per gran parte della giornata. Lo sconto garantito da Amazon, poi, lo rende ancora più interessante. Il wearable del produttore sudcoreano è disponibile a un prezzo bassissimo: risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino e hai la possibilità di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero e nessuna spesa per l’istruttoria).

Samsung Galaxy Watch8 Classic

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Samsung Galaxy Watch8 Classic a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un’offerta che non capita troppo spesso neanche su Amazon, quella disponibile oggi per lo smartwatch top di gamma della Casa sudcoreana. Il Galaxy Watch8 Classic è disponibile con lo sconto del 46% al minimo storico: comprandolo adesso lo paghi 286,00 euro anziché 529,00 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: ti costa ben 243 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Se decidi di pagare a rate con Amazon, poi, lo smartwatch del produttore sudcoreano diventa un assoluto best buy. Con il pagamento in 5 rate a tasso zero ti costa appena 57,20 euro al mese.

Samsung Galaxy Watch8 Classic

Samsung Galaxy Watch8 Classic scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Watch8 Classic unisce l’estetica intramontabile dell’orologeria tradizionale a un ecosistema tecnologico d’avanguardia. Realizzato con una robusta cassa in acciaio inossidabile da 46 mm, reintroduce l’iconica lunetta girevole fisica, che permette di navigare tra i menu in modo fluido e preciso, riducendo la necessità di toccare continuamente lo schermo. Un’importante novità di questa generazione è il debutto del Quick Button laterale, un pulsante fisico personalizzabile per l’avvio rapido di allenamenti o applicazioni specifiche.

Il display è un Super AMOLED da 1,34 pollici, protetto da un vetro in cristallo di zaffiro ultra resistente. La luminosità di picco raggiunge i 3.000 nits, garantendo una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Non avrai dunque difficoltà a leggere messaggi e notifiche in arrivo, oppure a consultare i dati di allenamento rilevati in tempo reale dai sensori progettati dai tecnici sudcoreani.

Sotto la scocca si nasconde il processore Exynos W1000 a 3 nanometri, affiancato da 2 GB di RAM e ben 64 GB di memoria interna, uno spazio generoso per app e musica offline. Il sistema operativo Wear OS 6, personalizzato con la One UI 8 Watch, integra nativamente l’intelligenza artificiale di Google Gemini per gestire comandi vocali complessi e riepiloghi intelligenti direttamente dal polso.

La suite di sensori BioActive offre un monitoraggio avanzato del benessere, misurando la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue, l’indice di antiossidanti, l’ECG e la composizione corporea. Le funzioni dedicate al sonno rilevano i segni dell’apnea notturna e offrono programmi di coaching personalizzati per migliorare il riposo.

Per lo sport, lo smartwatch supporta oltre cento modalità di allenamento e dispone di un GPS a doppia frequenza (L1+L5) per tracciare i percorsi all’aperto con la massima accuratezza. La batteria da 445 mAh assicura fino a 30 ore di autonomia con schermo sempre attivo, supportando la ricarica rapida wireless da 10W.

Samsung Galaxy Watch8 Classic