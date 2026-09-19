Samsung Galaxy Watch8 Classic a prezzo speciale: risparmi centinaia di euro

Un tuffo nel passato. E non solo per quel suo design con cassa tonda che fa tanto orologio analogico. Il Galaxy Watch8 Classic di Samsung recupera alcune delle caratteristiche che in passato avevano reso celebre questa linea di prodotti e che i designer della casa sudcoreana avevano preferito mettere da parte. Parliamo, ad esempio, della ghiera fisica girevole, per anni vero e proprio emblema della linea Galaxy Watch Classic. Ma la scheda tecnica del Galaxy Watch8 Classic è estremamente ricca e interessante: dalle componenti hardware in grado di eseguire avanzati algoritmi AI passando per i sensori per il monitoraggio di stato di salute e attività fisica, tutto è studiato per offrirti il meglio.

Con l’offerta che trovi oggi su Amazon, poi, lo smartwatch della Casa sudcoreana è a un prezzo bassissimo: risparmi centinaia di euro sul listino e fai un vero affare.

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Samsung Galaxy Watch8 Classic a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promo doppiamente conveniente, quella che trovi oggi su Amazon sullo smartwatch della Casa sudcoreana. Non solo puoi acquistarlo a un prezzo incredibilmente basso, ma hai la possibilità di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Il Samsung Galaxy Watch8 Classic è disponibile al minimo storico con lo sconto del 43%. Comprandolo oggi lo paghi 299,99 euro anziché 529,00 euro come da listino. I conti si fanno piuttosto semplicemente: ben 230 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento in 5 rate a tasso 0. In questo modo, il Galaxy Watch8 Classic costa 60 euro al mese per 5 mesi.

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Samsung Galaxy Watch8 Classic scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il display Super AMOLED da 1,34", con risoluzione 438 x 438 pixel e protezione in vetro zaffiro, garantisce una visibilità ottimale in tutte le condizioni di luminosità esterna (anche sotto la luce diretta del sole) oltre a protezione da urti e graffi.. La cassa in acciaio inossidabile da 46mm monta la caratteristica ghiera girevole, che permette di navigare tra i menu con un gesto fisico invece di affidarsi solo al touchscreen, per un’esperienza più immediata soprattutto durante l’attività sportiva.

A muovere il dispositivo c’è il processore Exynos W1000 a 5 core, prodotto con tecnologia a 3 nanometri, affiancato da 2 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Le prestazioni restano fluide anche navigando tra più app contemporaneamente, grazie anche al sistema operativo Wear OS 6 con interfaccia One UI 8 Watch, tra i più recenti disponibili sul mercato Android.

Il comparto sensori integra il sistema BioActive di Samsung, che unisce sensore ottico per la frequenza cardiaca, elettrocardiogramma e analisi dell’impedenza bioelettrica per la composizione corporea, oltre a sensori per temperatura cutanea, pressione arteriosa e rilevamento dell’apnea del sonno. Il GPS a doppia frequenza L1+L5 garantisce un posizionamento più preciso durante gli allenamenti all’aperto, anche in ambienti urbani con edifici alti.

Sul fronte della resistenza, la certificazione 5ATM e IP68, unita agli standard MIL-STD-810H, permette di indossarlo con tranquillità durante il nuoto, la doccia o le attività sportive più intense. La batteria da 445 mAh garantisce fino a 30 ore di autonomia con la modalità Always On Display attiva, supportata dalla ricarica rapida wireless per tornare operativo in poco tempo.

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