Libero
OFFERTE

Galaxy Watch 8 a prezzo stracciato: va comprato subito

Il wearable del colosso sudcoreano è disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon. Caratterizzato da un design innovativo, monitora salute e attività fisica in maniera smart

Pubblicato:

Samsung Galaxy Watch8 Amazon

Il nuovo Galaxy Watch8 rappresenta l’ultima frontiera della tecnologia indossabile Samsung. Grazie a un design audace e ultra sottile, è dotato di funzioni AI avanzate per salute e sport, è progettato per ottimizzare ogni momento della tua giornata, dal riposo all’allenamento.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il Galaxy Watch8 è il compagno ideale per chi desidera un dispositivo robusto, intelligente e capace di adattarsi a ogni tua sfida sportiva. Merito di una scheda tecnica di altissimo livello e delle soluzioni a intelligenza artificiale che studiano i dati ricavati dai sensori di movimento e di salute per fornirti dati e indicazioni su come migliorare le tue performance sportive. Insomma, un vero e proprio personal trainer da polso pronto ad accompagnarti in ogni tua avventura.

Oggi, poi, lo trovi a un prezzo senza precedenti grazie allo sconto top Amazon. La promozione garantita dal colosso del commercio elettronico fa crollare il prezzo al minimo storico: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Samsung Galaxy Watch8

Samsung Galaxy Watch8

282,99 €409,00 € -126,01 € (31%)

Scopri le nostre offerte su Telegram

Prezzo stracciato per lo smartwatch top Samsung: sconto e quanto lo paghi

Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi sul Samsung Galaxy Watch8. Lo sconto del 31% fa scendere il prezzo al minimo storico: comprandolo adesso lo paghi 282,99 euro anziché 409,00 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: il Galaxy Watch8 ti csota 130 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Samsung Galaxy Watch8

Samsung Galaxy Watch8

282,99 €409,00 € -126,01 € (31%)

Samsung Galaxy Watch8 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Galaxy Watch8 è caratterizzato da un design iconico e resistente agli urti, che unisce un’estetica raffinata a una robustezza senza precedenti. Si tratta dello smartwatch Samsung più sottile e compatto mai realizzato, progettato per offrire una sensazione ultra leggera sul polso.

Grazie al processore a 3 nanometri hai a disposizione tutta la potenza di calcolo necessaria sia per utilizzarlo come una validissima alternativa allo smartphone, sia per monitorare il tuo stato di salute e i tuoi allenamenti.

La gestione della salute inizia dal monitoraggio intelligente del Punteggio energetico. Analizzando la qualità del sonno e i segnali cardiaci, l’orologio stima con precisione il tuo livello di energia.

Per il fitness, il Watch8 agisce come un personal coach, proponendo programmi su misura e tracciando ogni movimento. Grazie al monitoraggio costante del ritmo cardiaco, lo smartwatch del produttore sudcoreano è in grado di calcolare le vostre zone di allenamento e proporvi sessioni ad-hoc per allenarvi al meglio e raggiungere gli obiettivi prefissi in minor tempo. Indossandolo almeno 4 ore a notte, monitora la salute cardiaca e l’indice AGE. Riceverai così consigli personalizzati per ottimizzare il tuo benessere metabolico e fisico ogni singolo giorno.

L’interfaccia One UI 8 Watch ottimizza l’interazione quotidiana grazie al riquadro multi-informazioni, che aggrega i dettagli delle tue app preferite. Le notifiche sono semplificate per ridurre le distrazioni, mentre la funzione Now Bar permette di gestire chiamate e timer in tempo reale con estrema facilità.

Samsung Galaxy Watch8

Samsung Galaxy Watch8

282,99 €409,00 € -126,01 € (31%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963