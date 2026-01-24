Galaxy Watch 8 a prezzo stracciato: va comprato subito
Il wearable del colosso sudcoreano è disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon. Caratterizzato da un design innovativo, monitora salute e attività fisica in maniera smart
Il nuovo Galaxy Watch8 rappresenta l’ultima frontiera della tecnologia indossabile Samsung. Grazie a un design audace e ultra sottile, è dotato di funzioni AI avanzate per salute e sport, è progettato per ottimizzare ogni momento della tua giornata, dal riposo all’allenamento.
Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Il Galaxy Watch8 è il compagno ideale per chi desidera un dispositivo robusto, intelligente e capace di adattarsi a ogni tua sfida sportiva. Merito di una scheda tecnica di altissimo livello e delle soluzioni a intelligenza artificiale che studiano i dati ricavati dai sensori di movimento e di salute per fornirti dati e indicazioni su come migliorare le tue performance sportive. Insomma, un vero e proprio personal trainer da polso pronto ad accompagnarti in ogni tua avventura.
Oggi, poi, lo trovi a un prezzo senza precedenti grazie allo sconto top Amazon. La promozione garantita dal colosso del commercio elettronico fa crollare il prezzo al minimo storico: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.
Prezzo stracciato per lo smartwatch top Samsung: sconto e quanto lo paghi
Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi sul Samsung Galaxy Watch8. Lo sconto del 31% fa scendere il prezzo al minimo storico: comprandolo adesso lo paghi 282,99 euro anziché 409,00 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: il Galaxy Watch8 ti csota 130 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.
Samsung Galaxy Watch8 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità
Il Galaxy Watch8 è caratterizzato da un design iconico e resistente agli urti, che unisce un’estetica raffinata a una robustezza senza precedenti. Si tratta dello smartwatch Samsung più sottile e compatto mai realizzato, progettato per offrire una sensazione ultra leggera sul polso.
Grazie al processore a 3 nanometri hai a disposizione tutta la potenza di calcolo necessaria sia per utilizzarlo come una validissima alternativa allo smartphone, sia per monitorare il tuo stato di salute e i tuoi allenamenti.
La gestione della salute inizia dal monitoraggio intelligente del Punteggio energetico. Analizzando la qualità del sonno e i segnali cardiaci, l’orologio stima con precisione il tuo livello di energia.
Per il fitness, il Watch8 agisce come un personal coach, proponendo programmi su misura e tracciando ogni movimento. Grazie al monitoraggio costante del ritmo cardiaco, lo smartwatch del produttore sudcoreano è in grado di calcolare le vostre zone di allenamento e proporvi sessioni ad-hoc per allenarvi al meglio e raggiungere gli obiettivi prefissi in minor tempo. Indossandolo almeno 4 ore a notte, monitora la salute cardiaca e l’indice AGE. Riceverai così consigli personalizzati per ottimizzare il tuo benessere metabolico e fisico ogni singolo giorno.
L’interfaccia One UI 8 Watch ottimizza l’interazione quotidiana grazie al riquadro multi-informazioni, che aggrega i dettagli delle tue app preferite. Le notifiche sono semplificate per ridurre le distrazioni, mentre la funzione Now Bar permette di gestire chiamate e timer in tempo reale con estrema facilità.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.