Galaxy Watch 8 a prezzo stracciato: va comprato subito

Il wearable del colosso sudcoreano è disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon. Caratterizzato da un design innovativo, monitora salute e attività fisica in maniera smart

Il nuovo Galaxy Watch8 rappresenta l’ultima frontiera della tecnologia indossabile Samsung. Grazie a un design audace e ultra sottile, è dotato di funzioni AI avanzate per salute e sport, è progettato per ottimizzare ogni momento della tua giornata, dal riposo all’allenamento.

Il Galaxy Watch8 è il compagno ideale per chi desidera un dispositivo robusto, intelligente e capace di adattarsi a ogni tua sfida sportiva. Merito di una scheda tecnica di altissimo livello e delle soluzioni a intelligenza artificiale che studiano i dati ricavati dai sensori di movimento e di salute per fornirti dati e indicazioni su come migliorare le tue performance sportive. Insomma, un vero e proprio personal trainer da polso pronto ad accompagnarti in ogni tua avventura.

Oggi, poi, lo trovi a un prezzo senza precedenti grazie allo sconto top Amazon. La promozione garantita dal colosso del commercio elettronico fa crollare il prezzo al minimo storico: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Prezzo stracciato per lo smartwatch top Samsung: sconto e quanto lo paghi

Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi sul Samsung Galaxy Watch8. Lo sconto del 31% fa scendere il prezzo al minimo storico: comprandolo adesso lo paghi 282,99 euro anziché 409,00 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: il Galaxy Watch8 ti csota 130 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Samsung Galaxy Watch8 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Galaxy Watch8 è caratterizzato da un design iconico e resistente agli urti, che unisce un’estetica raffinata a una robustezza senza precedenti. Si tratta dello smartwatch Samsung più sottile e compatto mai realizzato, progettato per offrire una sensazione ultra leggera sul polso.

Grazie al processore a 3 nanometri hai a disposizione tutta la potenza di calcolo necessaria sia per utilizzarlo come una validissima alternativa allo smartphone, sia per monitorare il tuo stato di salute e i tuoi allenamenti.

La gestione della salute inizia dal monitoraggio intelligente del Punteggio energetico. Analizzando la qualità del sonno e i segnali cardiaci, l’orologio stima con precisione il tuo livello di energia.

Per il fitness, il Watch8 agisce come un personal coach, proponendo programmi su misura e tracciando ogni movimento. Grazie al monitoraggio costante del ritmo cardiaco, lo smartwatch del produttore sudcoreano è in grado di calcolare le vostre zone di allenamento e proporvi sessioni ad-hoc per allenarvi al meglio e raggiungere gli obiettivi prefissi in minor tempo. Indossandolo almeno 4 ore a notte, monitora la salute cardiaca e l’indice AGE. Riceverai così consigli personalizzati per ottimizzare il tuo benessere metabolico e fisico ogni singolo giorno.

L’interfaccia One UI 8 Watch ottimizza l’interazione quotidiana grazie al riquadro multi-informazioni, che aggrega i dettagli delle tue app preferite. Le notifiche sono semplificate per ridurre le distrazioni, mentre la funzione Now Bar permette di gestire chiamate e timer in tempo reale con estrema facilità.

