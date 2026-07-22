Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

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Samsung ha presentato Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9 durante l'Unpacked di Londra del 22 luglio 2026, lo stesso evento dei nuovi pieghevoli Galaxy Z.

Il Watch9 è un aggiornamento incrementale, senza grandi stravolgimenti rispetto alla generazione precedente.

Il Watch Ultra2 porta invece le due vere novità: un display con luminosità record di 5.000 nit e la certificazione per le immersioni subacquee, con un'app dedicata sviluppata insieme a Mares.

I prezzi in Italia vanno da 409 euro per il Watch9 fino a 749 euro per il Watch Ultra2, con preordine già aperto e disponibilità generale dal 7 agosto 2026.

Il Galaxy Unpacked di Londra del 22 luglio 2026, lo stesso evento che ha portato sul palco i nuovi pieghevoli Galaxy Z (di cui trovate tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato), ha riservato spazio anche a due nuovi smartwatch: Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9.

Sono disponibili in Italia da 409 euro per il Watch9 da 40mm Bluetooth fino a 749 euro per il Watch Ultra2, entrambi pensati come compagni degli smartphone Galaxy per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Il preordine è già aperto, mentre la disponibilità generale scatta dal 7 agosto 2026.

Diciamolo subito: chi si aspettava una rivoluzione resterà con le mani in mano, ed è la cosa più normale del mondo. Il Galaxy Watch9 è, nella sostanza, l’orologio dell’anno scorso con qualche ritocco hardware. Il Galaxy Watch Ultra2, invece, porta con sé due novità che vale la pena raccontare: una luminosità del display davvero fuori scala e la certificazione per le immersioni subacquee.

Anche in questo caso li abbiamo provati per un breve periodo nei giorni precedenti la presentazione ufficiale: non abbastanza per un giudizio definitivo, ma sufficiente per farci un’idea concreta di dove Samsung stia portando la sua gamma orologi.

Galaxy Watch9, l’aggiornamento che non stravolge

Il Galaxy Watch9 mantiene la cassa in alluminio nelle taglie da 40mm e 44mm, lo stesso design resistente agli urti della generazione precedente e una gamma di cinturini intercambiabili pensata per adattarsi a qualsiasi stile.

Sotto la scocca lavora il processore Qualcomm SW6100 a 5 core, abbinato a 2GB di RAM e 32GB di storage, con una batteria che nella versione da 44mm sale a 445 mAh e in quella da 40mm si ferma a 390 mAh.

Il display, un pannello Super AMOLED con vetro zaffiro, raggiunge una luminosità fino a 3.000 nit, che nell’uso quotidiano resta più che sufficiente anche in pieno sole. Non ci sono salti generazionali evidenti, e va detto con chiarezza: non è un difetto.

Il sistema operativo Wear OS 7 con interfaccia One UI 9 Watch è ormai un prodotto maturo e affidabile, e il parco app disponibili si è ampliato al punto da rendere l’orologio uno strumento capace di fare davvero molte cose in autonomia, senza dover tirare fuori lo smartphone.

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Galaxy Watch Ultra2, luminosità record e certificazione per le immersioni

Il Galaxy Watch Ultra2 è un altro discorso. Resta nell’unica taglia da 47mm, con cassa in titanio resistente agli urti, ma introduce un display che è il primo al mondo nel settore a toccare i 5.000 nit di luminosità: un numero che sulla carta sembra marketing, e che invece nell’uso reale sotto il sole si vede e si sente.

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La vera new entry riguarda però le immersioni. Grazie alla certificazione IP69K, alla resistenza fino a 10 ATM e alla certificazione EN13319, l’Ultra2 monitora automaticamente profondità, durata e temperatura dell’acqua non appena rileva l’immersione. L’app dedicata Diving, sviluppata con Mares, arriverà entro fine anno e aggiungerà il controllo della velocità di risalita e discesa insieme ai limiti di sicurezza.

La batteria da 800 mAh, il 35% più capiente rispetto al modello precedente, lavora insieme alla piattaforma Snapdragon Wear Elite per un tracciamento GPS più preciso, mentre lo spessore si riduce del 12% rispetto alla generazione passata grazie a una riprogettazione dell’architettura interna.

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Le nostre prime impressioni

Nei giorni di prova, l’impressione più netta arriva proprio dal display dell’Ultra2: la luminosità è davvero impressionante, probabilmente il singolo miglioramento più tangibile di questa generazione.

A questo si affianca una qualità costruttiva solida, un’autonomia che nei nostri test preliminari sembra confermare le promesse di Samsung e una resistenza alle sollecitazioni che rende il dispositivo una proposta pensata per durare negli anni.

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Il prezzo resta però un ostacolo non banale: a 749 euro, il Watch Ultra2 chiede un impegno importante, giustificabile soprattutto per chi pratica sport outdoor o immersioni e sfrutterà davvero le funzioni dedicate.

Gli smartwatch Samsung hanno comunque raggiunto un livello qualitativo solido, e insieme agli smartphone Galaxy completano un ecosistema che oggi migliora sensibilmente l’esperienza d’uso complessiva.

Detto questo, senza grandi stravolgimenti rispetto alla generazione precedente, per molti potrebbe essere una scelta intelligente puntare sul modello dello scorso anno, Galaxy Watch8, ancora perfettamente valido oggi. Discorso diverso per Galaxy Watch Ultra, che invece circola da più tempo ed è meno attuale.

Prezzi e disponibilità

Il Galaxy Watch Ultra2 arriva in Italia in un’unica configurazione da 47mm LTE, nelle colorazioni Titanium Silver e Titanium Gray, al prezzo di 749 euro.

Il Galaxy Watch9 è disponibile in quattro varianti: 44mm LTE a 489 euro, 44mm Bluetooth a 439 euro, 40mm LTE a 459 euro e 40mm Bluetooth a 409 euro.

Entrambi i modelli sono disponibili per il preordine dal 22 luglio 2026, con arrivo sul mercato dal 7 agosto 2026. Samsung propone inoltre programmi di permuta dedicati e, per chi acquista su Samsung.com attivando un piano Samsung Care+, i primi tre mesi di copertura gratuita.