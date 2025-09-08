Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Samsung Galaxy Watch Ultra è in offerta su Amazon diventando la scelta giusta per chi ha uno smartphone Android e cerca un prodotto top da mettere al polso

In sintesi

Offerta Amazon: Galaxy Watch Ultra venduto e spedito da Amazon a 608€, top di gamma WearOS con consegna veloce e assistenza inclusa.

Display AMOLED 480×480, Exynos W1000, 2 GB RAM, 32 GB storage, LTE, IP68 e funzioni fitness avanzate in un design resistente e premium.

Il Samsung Galaxy Watch Ultra è protagonista di una nuova offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio "best buy" per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartwatch di qualità da affiancare al proprio smartphone Android. Si tratta del modello top di gamma della linea Galaxy Watch di Samsung e anche di un dispositivo in grado di offrire un comparto tecnico completo e senza punti deboli.

Grazie alla promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch Ultra con un prezzo scontato di 608 euro, scegliendo la versione venduta e spedita da Amazon. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e può rappresentare la soluzione giusta per tanti utenti. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto.

Samsung Galaxy Watch Ultra Smartwatch Galaxy AI, Resistenza estrema, Batteria a lunga durata, Sirena di emergenza, LTE, Cassa in titanio di grado aerospaziale 47mm Titanium Silver [Versione italiana]

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Watch Ultra

Il Samsung Galaxy Watch Ultra ha tutto quello che serve per garantire prestazioni al top. Lo smartwatch, abbinabile a uno smartphone Android grazie alla possibilità di sfruttare WearOS, è dotato di un display circolare con pannello Super AMOLED e risoluzione di 480 x 480 pixel. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Exynos W1000, realizzato con processo produttivo a 3 nm e dotato di una CPU a cinque core. Lo smartwatch include 2 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno oltre a una batteria da 590 mAh.

Da segnalare anche la certificazione IP68 oltre al rispetto degli standard MIL-STD-810H. Il Samsung Galaxy Watch Ultra è in grado di sincronizzarsi con lo smartphone, per la gestione delle notifiche, dei messaggi e delle chiamate, ed è anche un vero e proprio fitness tracker, con la possibilità di monitorare la salute e l’allenamento. Da segnalare anche il supporto alla connettività LTE che si affianca al Bluetooth 5.3 e al Wi-Fi Dual Band.

Samsung Galaxy Watch Ultra, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch Ultra con un prezzo scontato a 608 euro. Il modello di Samsung è il protagonista dell’offerta di oggi e rappresenta un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartwatch completo da affiancare al proprio smartwatch Android. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto e poi completare l’acquisto.

