Samsung, lo smartwatch indistruttibile costa pochissimo: sconto esagerato

Una volta indossato, dimenticherai di averlo al polso. E non perché non lo utilizzerai o non riuscirai a trovare una funzionalità capace di "svoltarti" la giornata. Semplicemente, perché non dovrai più toglierlo (se non per ricaricarlo).

Forte di specifiche costruttive di livello militare, il Samsung Galaxy Watch Ultra è uno smartwatch che fa della resistenza e della capacità di adattarsi agli ambienti e alle condizioni più disparate il suo fiore all’occhiello. Potrai utilizzarlo nel mezzo del deserto, sott’acqua o su un ghiacciaio senza che le sue funzionalità ne risentano. Insomma, uno smartwatch indistruttibile (o quasi) pronto ad accompagnarti in tutte le tue avventure.

Grazie allo sconto di Amazon per la Settimana del Black Friday 2025, poi, lo trovi a un prezzo a dir poco eccezionale. La promo del gigante del commercio elettronico ti fa risparmiare centinaia di eruo e puoi scegliere di pagare a rate senza interessi.

Smartwatch Samsung a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione doppiamente conveniente, quella disponibile oggi su Amazon per lo smartwatch indistruttibile del produttore sudcoreano. Come accennato, oltre allo sconto senza precedenti (grazie al quale potrai risparmiare centinaia di euro) puoi anche scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

il Galaxy Watch Ultra è disponibile con un ribasso sul listino del 37%. Comprandolo oggi lo paghi 374,92 euro anziché 599,00 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore. Il risparmio è considerevole: ti costa ben 225 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono optare per il pagamento a rate a tasso zero vero. In questo modo, il Samsung Galaxy Watch Ultra costa 74,99 euro al mese per cinque mesi.

Samsung Galaxy Watch Ultra scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 combina una specifiche hardware di alto livello con specifiche costruttive di grado militare che lo rendono indistruttibile (o quasi). Dotato di una robusta cassa in titanio di grado aerospaziale protetta da vetro in Cristallo di Zaffiro, è progettato e realizzato per resistere a tutte le condizioni, anche le più estreme.

Il tutto senza dover scendere a compromessi sul fronte delle prestazioni. Il processore Samsung Exynos W1000 a cinque core, affiancato da 2 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, garantisce performance da primo della classe e ampio spazio di archiviazione per il sistema operativo Wear OS.

Questa potenza abilita le innovative funzionalità di Galaxy AI, cuore pulsante del monitoraggio del benessere. Attraverso l’avanzato BioActive Sensor, l’orologio fornisce informazioni essenziali come il Punteggio Energetico e analisi dettagliate di sonno e stress, agendo da coach per la salute quotidiana.

Un pulsante rapido personalizzabile consente inoltre l’avvio immediato delle tue attività sportive. Potrai così valutare le tue performance sportive in maniera puntuale, unendo i dati dell’attività fisica con quelli dello sforzo prodotto nel corso delle sessioni di allenamento.

Progettato per l’avventura, il dispositivo offre resistenza all’acqua 10 ATM, mentre la certificazione di grado militare MIL-STD-810H testimonia la capacità di resistere a qualunque condizione ampientale.

L’autonomia è eccezionale, raggiungendo fino a 100 ore di utilizzo in modalità risparmio energetico o 48 ore con monitoraggio attività. Infine, il GPS a doppia frequenza assicura una localizzazione estremamente precisa, mentre la connettività LTE (su questo modello) garantisce la completa indipendenza dallo smartphone per chiamate e dati.

