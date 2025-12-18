Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Samsung Galaxy Watch 7 è in offerta su Amazon ed è ora disponibile con un prezzo davvero super per chi cerca uno smartwatch

Samsung

In sintesi

Il Samsung Galaxy Watch 7 è in offerta su Amazon: la versione da 40 mm scende a 149,99 euro, mentre la 44 mm è disponibile a 229 euro, entrambe vendute e spedite da Amazon.

Lo smartwatch offre display AMOLED da 2000 nits, chip Exynos W1000 a 3 nm, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria, con funzioni complete per notifiche, chiamate, fitness e salute.

Il Samsung Galaxy Watch 7 è protagonista di una nuova offerta su Amazon e si conferma, sempre di più, come un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartwatch da affiancare al proprio smartphone Android.

Grazie alla promozione in corso, infatti, la versione da 40 mm del dispositivo è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 149,99 euro, scegliendo la variante venduta e spedita direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita.

Da segnalare anche la possibilità di optare per la versione da 44 mm che ora viene proposta con un prezzo ridotto a 229 euro. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul banner riportato qui di sotto e aggiungere la versione desiderata al carrello.

Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 40mm Cream [Versione italiana]

Samsung Galaxy Watch 7: la scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Watch 7 è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartwatch da abbinare al proprio smartphone Android. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED circolare con risoluzione di 480 x 480 pixel e con luminosità di picco di 2000 nits.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è spazio per il chip Exynos W1000, realizzato a 3 nm e dotato di cinque core, oltre che per 2 GB di RAM e 32 GB di storage.

Lo smartwatch può integrarsi in modo completo con lo smartphone, andando a gestire le notifiche, i messaggi e le chiamate in arrivo. Ci sono poi le tante funzionalità da fitness tracker che permettono di monitorare l’allenamento e la salute dell’utente.

Il dispositivo può essere abbinato auno smartphone Android per supportare l’utente grazie alla sincronizzazione di notifiche e chiamate, al controllo della salute e dell’allenamento e a tante altre funzionalità integrare.

Samsung Galaxy Watch 7: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch 7 con un prezzo ridotto fino a 149,99 euro per la versione da 40 mm mentre quella da 44 mm è disponibile a 229 euro. Lo smartwatch è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile premendo sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

