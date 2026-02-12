Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Samsung ha confermato la data del prossimo evento Galaxy Unpacked che segnerà il debutto dei top di gamma 2026 della gamma di smartphone della casa coreana. Stanno per arrivare, infatti, i nuovi Galaxy S26.

Si tratta di un appuntamento molto importante per tutto il mercato smartphone. I modelli di Samsung rappresentano, infatti, un punto di riferimento del mercato Android e anche per la capacità di implementazione dell’intelligenza artificiale all’interno del software.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Le date da segnare sul calendario

Il nuovo evento Galaxy Unpacked è fissato per mercoledì 25 febbraio, quando in Italia saranno le 19:00. Samsung ha scelto San Francisco come sede dell’evento che sarà trasmesso in diretta streaming tramite il sito dell’azienda.

Molto probabilmente, la presentazione al pubblico europeo avverrà in occasione del Mobile World Congress, in programma tra il 2 e il 5 marzo. L’azienda potrebbe comunque tenere degli eventi secondari in Europa in parallelo alla presentazione a San Francisco.

Samsung ha confermato che ci sarà una fase di preordine per i nuovi dispositivi. Tale fase terminerà il prossimo 10 marzo. Questa data dovrebbe essere anche quella scelta da Samsung come data di uscita ufficiale dei nuovi prodotti della gamma Galaxy S26.

Durante la fase di preordine sarà possibile accedere alla promo “raddoppia la memoria” che permetterà di acquistare il taglio di memoria più grande (ad esempio 512 GB) al prezzo di quello più piccolo (256 GB) per risparmiare “fino a 200 euro” stando a quanto riportato dalla pagina dell’evento Galaxy Unpacked sul sito Samsung.

Per il momento, non ci sono informazioni sui prezzi dei Galaxy S26, al netto di diverse indiscrezioni che, però, non hanno ancora trovato conferma. Bisognerà attendere l’evento per poter scoprire tutti i dettagli relativi ai prezzi delle varianti in arrivo sul mercato.

Le novità in arrivo

Nel corso dell’evento in programma il prossimo 25 febbraio, Samsung presenterà la nuova gamma Galaxy S26. In arrivo ci sono tre smartphone (salvo improbabili sorprese). Gli utenti potranno scegliere tra il compatto Galaxy S26, il Galaxy S26+ e il top di gamma Galaxy S26 Ultra.

Per tutti gli smartphone ci dovrebbe essere la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, supportato da 12 GB di RAM e da varie combinazioni di RAM e storage (a partire da 256 GB). Lato software, invece, ci sarà Android 16 con una nuova versione della One UI e con le funzionalità Galaxy AI.

Ulteriori dettagli sulla scheda tecnica dei nuovi prodotti saranno svelati in occasione della presentazione ufficiale. Nel corso dell’evento, inoltre, Samsung dovrebbe presentare altri prodotti. In particolare, si parla di una nuova generazione delle Galaxy Buds, gli auricolari true wireless che potrebbero debuttare in due varianti (Buds 4 e Buds 4 Pro).

Non possiamo escludere, inoltre, la presentazione di altre novità, come nuovi Galaxy Book, Galaxy Tab o altri prodotti di diverse categorie che andranno ad arricchire la gamma Samsung.