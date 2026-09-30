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Samsung rinnova la fascia alta con Galaxy Tab S12 Ultra e S12+. Arrivano più potenza e Galaxy AI, con prezzi da 1.319 euro in Italia.

Samsung

Samsung lancia Galaxy Tab S12+ e S12 Ultra con chip MediaTek Dimensity 9500, più potenza, Galaxy AI e un design sottile.

Il modello Ultra offre un display da 14,6 pollici, batteria da 11.600 mAh e supporto IP68, mentre il Plus punta su maggiore compattezza.

Android 17, One UI 9, S Pen inclusa, Photoshop preinstallato e aggiornamenti fino a sette anni completano l'offerta, con prezzi da 1.319 euro.

Samsung ha presentato ufficialmente la nuova serie Galaxy Tab S12, formata da Galaxy Tab S12+ e Galaxy Tab S12 Ultra. La nuova generazione dei tablet di fascia alta del produttore coreano punta su prestazioni più elevate e sulle funzioni di Galaxy AI, senza rinunciare a un design particolarmente sottile.

Entrambi i modelli utilizzano MediaTek Dimensity 9500, realizzato con processo produttivo a 3 nm. Secondo i dati forniti da Samsung, rispetto a Galaxy Tab S11 Ultra la nuova piattaforma migliora le prestazioni della CPU fino al 19%, mentre per la GPU l’incremento arriva al 17%. Il salto più consistente riguarda la NPU, che raggiunge prestazioni superiori fino al 61%.

Le specifiche di Samsung Galaxy Tab S12 Ultra e S12+: cosa cambia?

Il modello più grande della famiglia è Galaxy Tab S12 Ultra, dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici, stessa dimensione dello schermo di Galaxy Tab S11 Ultra. Il pannello raggiunge una luminosità di picco di 1.600 nit e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Lo spessore è di appena 5,1 millimetri e il peso è di 692 grammi. La batteria ha una capacità di 11.600 mAh, con un’autonomia indicata da Samsung fino a 23 ore. La ricarica arriva a 45 W e, utilizzando un alimentatore compatibile, richiede circa 95 minuti per essere completata.

Galaxy Tab S12+ scende invece a una diagonale di 12,6 pollici, sempre con tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Anche in questo caso la luminosità massima raggiunge 1.600 nit. Lo spessore passa a 5,3 millimetri, mentre la versione Wi-Fi pesa 553 grammi.

La batteria ha una capacità di 10.600 mAh e, secondo Samsung, consente di arrivare fino a 21 ore di utilizzo con una singola carica.

Entrambi i tablet hanno la certificazione IP68 contro acqua e polvere. Samsung ha introdotto anche una nuova camera di vapore 3D, pensata per migliorare la dissipazione del calore durante le attività più impegnative.

Galaxy AI, S Pen e prezzi della serie Galaxy Tab S12

Galaxy Tab S12+ e Galaxy Tab S12 Ultra arrivano con Android 17 e One UI 9. Samsung integra le più recenti funzioni Galaxy AI e, tramite Multi Window, permette di dividere lo schermo fino a tre sezioni per utilizzare più applicazioni contemporaneamente.

La S Pen, il pennino digitale wireless sviluppato da Samsung Electronics che permette di disegnare e scrivere, è inclusa nella confezione di entrambi i modelli. Tra gli accessori opzionali c’è anche la nuova Pro Keyboard, che questa volta sarà disponibile anche per Galaxy Tab S12+.

Samsung ha preinstallato inoltre Adobe Photoshop, disponibile per la prima volta in questa forma su un tablet Android della serie. È incluso l’accesso gratuito per quattro mesi al piano mobile di Photoshop, il più famoso e usato software di grafica raster al mondo. La dotazione software prevede anche sei mesi di prova di Google AI Pro.

Per quanto riguarda il supporto software, Samsung garantisce fino a sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo. Gli aggiornamenti di sicurezza saranno invece assicurati per sette anni.

La nuova serie sarà disponibile dal 7 ottobre e, per il mercato italiano, arriverà nella colorazione Gray. Galaxy Tab S12+ partirà da 1.319 euro, mentre Galaxy Tab S12 Ultra avrà un prezzo di partenza di 1.539 euro.