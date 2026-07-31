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Samsung conferma Galaxy Tab S12 nella seconda metà del 2026 e annuncia Galaxy S26 FE. Le date precise restano avvolte dalle indiscrezioni.

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Samsung ha ufficialmente citato Galaxy Tab S12 e Galaxy S26 FE nei piani 2026, fornendo una prima finestra temporale senza dettagli tecnici completi.

Il Tab S12 è atteso nella seconda metà del 2026, con ipotesi su modelli Plus e Ultra, schermi AMOLED e batterie capienti ma non confermate.

Il Galaxy S26 FE è stato confermato senza data precisa; le voci parlano di Exynos 2500, schermo da 6,7" e ricarica cablata a 45 W.

Galaxy Tab S12 e Galaxy S26 FE entrano ufficialmente nei piani di Samsung per il 2026. La conferma è arrivata durante l’ultima conference call sui risultati finanziari, dopo mesi di indiscrezioni dedicate ai due dispositivi.

Non si tratta ancora di una presentazione vera e propria. Samsung non ha mostrato i prodotti né diffuso dettagli tecnici o commerciali. L’intervento offre però un primo riferimento ufficiale sulla finestra di lancio del nuovo tablet.

Samsung Galaxy Tab S12 arriverà nella seconda metà del 2026

Daniel Araujo, dirigente della divisione Mobile Experience, ha citato Galaxy Tab S12 tra i prodotti premium che Samsung intende lanciare nella seconda metà dell’anno. La dichiarazione è arrivata mentre il manager spiegava come il gruppo intenda affrontare l’aumento dei costi delle memorie e il suo impatto sulla redditività del comparto mobile.

L’azienda non ha precisato quali modelli comporranno la nuova serie. Le indiscrezioni indicano una possibile gamma formata da Galaxy Tab S12+ e Galaxy Tab S12 Ultra.

Galaxy Tab S12+ potrebbe adottare uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 12,4 pollici. Per la batteria si parla di una capacità tipica compresa tra 10.500 e 10.600 mAh, con ricarica cablata a 45 W.

Galaxy Tab S12 Ultra dovrebbe invece mantenere un display AMOLED da 14,6 pollici. Anche la batteria potrebbe restare vicina a quella della generazione precedente, con una capacità tipica di 11.600 mAh. Samsung non ha confermato questi dati.

I tablet potrebbero utilizzare un processore MediaTek della famiglia Dimensity 9500. Le fonti, tuttavia, non concordano sulla variante scelta dal produttore coreano. Per fare chiarezza bisognerà attendere l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Samsung conferma Galaxy S26 FE, ma manca la data di lancio

Durante la stessa call, Araujo ha confermato anche l’arrivo di Galaxy S26 FE. Il nuovo Fan Edition servirà a sostenere il ciclo commerciale della famiglia Galaxy S26, ma Samsung non ha indicato una finestra precisa per la presentazione.

La certificazione associata allo smartphone ha già rivelato il supporto alla ricarica cablata a 45 W. Le altre caratteristiche restano affidate alle indiscrezioni.

Il dispositivo potrebbe utilizzare il chipset Exynos 2500 e conservare uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici.

Non sono attesi cambiamenti sostanziali nel comparto fotografico rispetto a Galaxy S25 FE. Anche questa indicazione non ha ancora ricevuto conferme ufficiali.

Per conoscere le configurazioni e la disponibilità bisognerà attendere i prossimi annunci di Samsung.

Quando potrebbero arrivare?

Samsung ha collocato Galaxy Tab S12 nella seconda metà del 2026, senza fornire indicazioni più precise. Le indiscrezioni indicano settembre come il periodo più probabile per l’annuncio. Nello stesso arco temporale potrebbe debuttare anche Galaxy S26 FE. Le previsioni non convergono: la finestra indicata va da agosto all’inizio di ottobre.

Restano da chiarire le modalità di distribuzione. Anche le anticipazioni sui prezzi riportano cifre discordanti, insufficienti a delineare un listino attendibile.

La conferma assume particolare rilievo nel contesto finanziario del gruppo. Samsung ha riconosciuto che l’aumento dei costi delle memorie sta comprimendo la redditività del comparto mobile. La nuova offerta dovrà quindi sostenere le vendite senza perdere competitività, mentre rimane aperto il tema dei prezzi destinati al pubblico dei nuovi dispositivi.