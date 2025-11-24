Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Samsung Galaxy Tab S11 Ultra è protagonista di una super offerta su Amazon ed è ora disponibile al prezzo minimo storico diventando un best buy

Samsung

In sintesi

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra in offerta Black Friday su Amazon da 1.099€ (Wi-Fi) o 1.309€ (5G), con possibilità di pagamento in 5 rate mensili e nuovo minimo storico per il modello da 256 GB venduto e spedito da Amazon.

Display Dynamic AMOLED 14,6" 120Hz, SoC Dimensity 9400+, 12 GB di RAM, storage fino a 512 GB, certificazione IP68 e S-Pen inclusa: un tablet top di gamma completo e pensato per durare nel tempo con Android 16 e 7 major update garantiti.

La nuova offerta del Black Friday di Amazon dà un taglio netto al prezzo del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Il tablet top di gamma di Samsung è ora disponibile in promo con un prezzo ridotto fino a 1.099 euro e con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili.

Il modello viene proposto nella variante da 256 GB con connettività Wi-Fi. Da segnalare, però, che c’è anche la versione 5G che costa 1.309 euro. Sono disponibili anche varianti da 512 GB. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto. Il tablet è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, la scheda tecnica

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra comprende un display Dynamic AMOLED da 14,6 pollici con risoluzione di 1848 x 2960 pixel e con refresh rate massimo di 120Hz.

Il pannello ha una luminosità di picco di 1600 nits. Sotto la scocca, invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 9400+ che viene supportato da 12 GB di RAM e, nelle varianti in offerta, da 256 GB di storage.

A completare la scheda tecnica c’è una doppia fotocamera posteriore (13+8 Megapixel) e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. Da segnalare anche la certificazione IP68 e il sistema operativo Android 16 con One UI e con 7 major update. Il tablet include anche la S-Pen.

Il Samsung Galaxy Tab S11 Ultra rappresenta oggi un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un modello di altissima qualità, completo e ricco di funzionalità, con la possibilità di sfruttare prestazioni elevate per un lungo periodo di tempo.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S11 Ultra con un prezzo ridotto fino a 1.099 euro, scegliendo la versione da 256 GB con connettività Wi-Fi, oppure fino a 1.309 euro per la variante 5G. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili con il tablet che viene venduto e spedito direttamente da Amazon. Si tratta del nuovo minimo storico per questo modello sullo store. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto.

