Samsung ha svelato ufficialmente i nuovi Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra: ecco le specifiche e i prezzi dei nuovi tablet della casa coreana, già acquistabili in Italia

Samsung

In sintesi

Samsung lancia i Galaxy Tab S11 e S11 Ultra con chip Dimensity 9400+, display Dynamic AMOLED 2X e supporto a Galaxy AI su Android 16.

Prezzi da 899 € per S11 e da 1.339 € per S11 Ultra, con fino a 1 TB di memoria, S-Pen inclusa, speaker stereo e aggiornamenti garantiti per 7 anni.

Samsung aggiorna la sua gamma di tablet. Dopo il debutto dei Galaxy Tab S10 FE e S10 Lite per la fascia media, l’azienda coreana ha lanciato i nuovi Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra, pronti a conquistare la fascia alta del mercato. Ecco le specifiche e i prezzi:

Le specifiche di Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra

I due nuovi tablet di Samsung sono dotati del SoC MediaTek Dimensity 9400+ che viene supportato da 12 GB di memoria RAM e da vari tagli di memoria interna, fino a 512 GB per S11 e fino a 1 TB per S11 Ultra. La memoria interna è espandibile tramite microSD.

Per quanto riguarda il display, entrambi i tablet sono dotati di un pannello Dynamic AMOLED 2X con refresh rate massimo di 120 Hz. Cambia la dimensione del display, pari a 11 pollici per Tab S11 e a 14,6 pollici per la variante Ultra.

Anche la capacità della batteria cambia ed è pari, rispettivamente, a 8.400 mAh e 11.600 mAh. C’è sempre il supporto alla ricarica rapida da 45 W. I tablet sono dotati della S-Pen e sono disponibili sia in versione Wi-Fi che in versione Wi-Fi + 5G (è necessario utilizzare le eSIM.

Da segnalare la certificazione IP68 e la presenza di un sensore di impronte digitali sotto al display. Per i due nuovi tablet di Samsung c’è un sistema di quattro speaker stereo. Il sistema operativo è Android 16 con One UI e con le funzioni Galaxy AI.

Come per gli altri prodotti di fascia alta della casa coreana, anche per i nuovi tablet è previsto il supporto esteso a 7 anni, con 7 major update e, quindi, con la possibilità di ricevere aggiornamenti fino ad Android 23. La scocca è in alluminio.

I prezzi dei Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra

Ecco i prezzi dei nuovi tablet di Samsung:

Galaxy Tab S11 (Wi-Fi)

128GB a 899 euro

256GB a 959 euro

512GB a 1.079 euro

Galaxy Tab S11 (5G)

128GB a 1.049 euro

256GB a 1.109 euro

Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi)

256 GB a 1.339 euro

512 GB a 1.459 euro

1TB a 1.759 euro

Galaxy Tab S11 Ultra (5G)

256 GB a 1.489 euro

I tablet sono disponibili su Amazon, con la possibilità di scegliere tra le varie combinazioni disponibili.

