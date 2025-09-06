Libero
ANDROID

Samsung ha svelato i nuovi Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra, prezzi e specifiche

Samsung ha svelato ufficialmente i nuovi Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra: ecco le specifiche e i prezzi dei nuovi tablet della casa coreana, già acquistabili in Italia

Pubblicato:

Foto di Davide Raia

Davide Raia

Tech editor

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

samsung-galaxy-tab-s11-ultra Samsung

In sintesi

  • Samsung lancia i Galaxy Tab S11 e S11 Ultra con chip Dimensity 9400+, display Dynamic AMOLED 2X e supporto a Galaxy AI su Android 16.
  • Prezzi da 899 € per S11 e da 1.339 € per S11 Ultra, con fino a 1 TB di memoria, S-Pen inclusa, speaker stereo e aggiornamenti garantiti per 7 anni.

Samsung aggiorna la sua gamma di tablet. Dopo il debutto dei Galaxy Tab S10 FE e S10 Lite per la fascia media, l’azienda coreana ha lanciato i nuovi Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra, pronti a conquistare la fascia alta del mercato. Ecco le specifiche e i prezzi:

Le specifiche di Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra

I due nuovi tablet di Samsung sono dotati del SoC MediaTek Dimensity 9400+ che viene supportato da 12 GB di memoria RAM e da vari tagli di memoria interna, fino a 512 GB per S11 e fino a 1 TB per S11 Ultra. La memoria interna è espandibile tramite microSD.

Per quanto riguarda il display, entrambi i tablet sono dotati di un pannello Dynamic AMOLED 2X con refresh rate massimo di 120 Hz. Cambia la dimensione del display, pari a 11 pollici per Tab S11 e a 14,6 pollici per la variante Ultra.

Anche la capacità della batteria cambia ed è pari, rispettivamente, a 8.400 mAh e 11.600 mAh. C’è sempre il supporto alla ricarica rapida da 45 W. I tablet sono dotati della S-Pen e sono disponibili sia in versione Wi-Fi che in versione Wi-Fi + 5G (è necessario utilizzare le eSIM.

Da segnalare la certificazione IP68 e la presenza di un sensore di impronte digitali sotto al display. Per i due nuovi tablet di Samsung c’è un sistema di quattro speaker stereo. Il sistema operativo è Android 16 con One UI e con le funzioni Galaxy AI.

Come per gli altri prodotti di fascia alta della casa coreana, anche per i nuovi tablet è previsto il supporto esteso a 7 anni, con 7 major update e, quindi, con la possibilità di ricevere aggiornamenti fino ad Android 23. La scocca è in alluminio.

I prezzi dei Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra

Ecco i prezzi dei nuovi tablet di Samsung:

Galaxy Tab S11 (Wi-Fi)

  • 128GB a 899 euro
  • 256GB a 959 euro
  • 512GB a 1.079 euro

Galaxy Tab S11 (5G)

  • 128GB a 1.049 euro
  • 256GB a 1.109 euro

Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi)

  • 256 GB a 1.339 euro
  • 512 GB a 1.459 euro
  • 1TB a 1.759 euro

Galaxy Tab S11 Ultra (5G)

  • 256 GB a 1.489 euro

I tablet sono disponibili su Amazon, con la possibilità di scegliere tra le varie combinazioni disponibili.

Samsung Galaxy Tab S11, 3 anni di garanzia, Tablet AI, 5G, Design Leggero, Strumenti AI Multimodali, DeX, RAM 12GB, 128 GB, Batteria a Lunga Durata, Gray [Versione Italiana]

Samsung Galaxy Tab S11, 3 anni di garanzia, Tablet AI, 5G, Design Leggero, Strumenti AI Multimodali, DeX, RAM 12GB, 128 GB, Batteria a Lunga Durata, Gray [Versione Italiana]

899,00 €

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, 3 anni di garanzia, Tablet AI, Wi-Fi, Design Ultra-Sottile, Strumenti AI Multimodali, DeX, RAM 12GB, 256 GB, Batteria a Lunga Durata, Gray [Versione Italiana]

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, 3 anni di garanzia, Tablet AI, Wi-Fi, Design Ultra-Sottile, Strumenti AI Multimodali, DeX, RAM 12GB, 256 GB, Batteria a Lunga Durata, Gray [Versione Italiana]

1.339,00 €

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963