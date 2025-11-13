Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy tra i tablet di fascia media

Samsung

In sintesi

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 8/256 GB in offerta su Amazon a 379 € (-90 €), con S-Pen inclusa e possibilità di pagamento in 5 rate mensili senza interessi.

Display da 10,9" 90 Hz, batteria da 8.000 mAh e processore Exynos 1380 per ottime prestazioni e lunga autonomia.

Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite è il protagonista delle offerte Amazon di oggi. Il tablet di fascia media di Samsung, infatti, è ora acquistabile con un prezzo scontato di 90 euro, scegliendo la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, con connettività Wi-Fi e con S-Pen inclusa nel prezzo.

Grazie alla promozione in corso, il tablet è ora disponibile in sconto a 379 euro con anche la possibilità di rateizzare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, per gli utenti abilitati a questa modalità di pagamento.

Da segnalare che in sconto c’è anche la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage che, però, viene proposta con un prezzo di 329 euro. Per rapporto qualità / prezzo, quindi, la scelta migliore è rappresentata dalla variante 8/256 GB. Per chi preferisce una versione con 5G, invece, c’è la 6/128 GB 5G che ora costa 379 euro.

Per scegliere la versione da comprare del tablet basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 3 anni di garanzia, Tablet Android, WiFi, 6GB RAM, 256GB, 10.9" Dispaly LCD, S Pen, Android 15, Gray [Versione italiana]

Samsung Galaxy Tab S10 Lite, la scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite può contare su un display TFT LCD da 10,9 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC Exynos 1380 che viene supportato da 6/8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 8.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 25 W. Il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e di una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Il sistema operativo è Android 16 con 6 major update e con la personalizzazione della One UI.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S10 Lite con un prezzo ridotto a:

329 euro per la versione Wi-Fi con 6/128 GB

per la versione 379 euro per la versione Wi-Fi con 8/256 GB

per la versione 379 euro per la versione 5G con 6/128 GB

L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate, con possibilità di utilizzare la carta di debito e senza interessi. Si tratta di un’occasione ottima per poter mettere le mani su un tablet completo e di qualità, anche senza spendere troppo.

