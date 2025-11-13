Libero
OFFERTE

Samsung Galaxy Tab S10 Lite: a questo prezzo su Amazon, è il tablet giusto

Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy tra i tablet di fascia media

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite Samsung

In sintesi

  • Samsung Galaxy Tab S10 Lite 8/256 GB in offerta su Amazon a 379 € (-90 €), con S-Pen inclusa e possibilità di pagamento in 5 rate mensili senza interessi.
  • Display da 10,9" 90 Hz, batteria da 8.000 mAh e processore Exynos 1380 per ottime prestazioni e lunga autonomia.

Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite è il protagonista delle offerte Amazon di oggi. Il tablet di fascia media di Samsung, infatti, è ora acquistabile con un prezzo scontato di 90 euro, scegliendo la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, con connettività Wi-Fi e con S-Pen inclusa nel prezzo.

Grazie alla promozione in corso, il tablet è ora disponibile in sconto a 379 euro con anche la possibilità di rateizzare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, per gli utenti abilitati a questa modalità di pagamento.

Da segnalare che in sconto c’è anche la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage che, però, viene proposta con un prezzo di 329 euro. Per rapporto qualità / prezzo, quindi, la scelta migliore è rappresentata dalla variante 8/256 GB. Per chi preferisce una versione con 5G, invece, c’è la 6/128 GB 5G che ora costa 379 euro.

Per scegliere la versione da comprare del tablet basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 3 anni di garanzia, Tablet Android, WiFi, 6GB RAM, 256GB, 10.9" Dispaly LCD, S Pen, Android 15, Gray [Versione italiana]

Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 3 anni di garanzia, Tablet Android, WiFi, 6GB RAM, 256GB, 10.9" Dispaly LCD, S Pen, Android 15, Gray [Versione italiana]

379,00 €469,00 € -90,00 € (19%)

Samsung Galaxy Tab S10 Lite, la scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite può contare su un display TFT LCD da 10,9 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC Exynos 1380 che viene supportato da 6/8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 8.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 25 W. Il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e di una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Il sistema operativo è Android 16 con 6 major update e con la personalizzazione della One UI.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S10 Lite con un prezzo ridotto a:

  • 329 euro per la versione Wi-Fi con 6/128 GB
  • 379 euro per la versione Wi-Fi con 8/256 GB
  • 379 euro per la versione 5G con 6/128 GB

L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate, con possibilità di utilizzare la carta di debito e senza interessi. Si tratta di un’occasione ottima per poter mettere le mani su un tablet completo e di qualità, anche senza spendere troppo.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 3 anni di garanzia, Tablet Android, WiFi, 6GB RAM, 256GB, 10.9" Dispaly LCD, S Pen, Android 15, Gray [Versione italiana]

Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 3 anni di garanzia, Tablet Android, WiFi, 6GB RAM, 256GB, 10.9" Dispaly LCD, S Pen, Android 15, Gray [Versione italiana]

379,00 €469,00 € -90,00 € (19%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963