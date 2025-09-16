Samsung Galaxy Tab S10 Lite è in offerta su Amazon: un'ottima scelta nella fascia media
Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite è in offerta su Amazon: il tablet è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un modello di fascia media
In sintesi
- Galaxy Tab S10 Lite disponibile a 349 € (6/128 GB Wi-Fi) e a 399 € (8/256 GB Wi-Fi e 6/128 GB Wi-Fi + 5G), con display da 10,9" 90 Hz, Exynos 1380, memoria espandibile fino a 2 TB, S-Pen inclusa e 3 anni di garanzia
- Batteria da 8.000 mAh con ricarica 25 W, fotocamere da 8 MP (posteriore) e 5 MP (frontale), audio stereo, supporto Wi-Fi 6/5G e aggiornamenti Android garantiti per 7 major release, con possibilità di pagamento in 5 rate mensili senza interessi
Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet di fascia media completo e con un ottimo supporto software. Grazie alla nuova offerta in corso su Amazon, infatti, il modello è ora disponibile con un prezzo ridotto a 349 euro, per la versione 6/128 GB Wi-Fi, mentre le versioni 8/256 GB Wi-Fi e 6/128 GB Wi-Fi + 5G sono disponibili con un prezzo scontato a 399 euro.
Tutta la gamma è attualmente proposta al prezzo minimo storico (si tratta di un’offerta lancio per il nuovo tablet) e c’è sempre la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto e scegliere poi la versione da acquistare. Nel prezzo è sempre compresa la S-Pen e il tablet viene proposto con 3 anni di garanzia.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite: la scheda tecnica
La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S10 Lite comprende:
- un display LCD da 10,9 pollici con risoluzione di 1320 x 2112 pixel e refresh rate di 90 Hz; il pannello ha un rapporto tra le dimensioni di 16:10
- il SoC Exynos 1380
- 6/8 GB di memoria RAM
- 128/256 GB di storage
- una batteria da 8.000 mAh con ricarica da 25 W
- una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel, con possibilità di registrare video a 1080p e 30 fps
- la S-Pen inclusa in confezione
- il sistema operativo Android 15 con 7 major update e con l’aggiornamento ad Android 16 in arrivo
- il supporto alle eSIM per la versione con connettività dati
Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite è, quindi, un tablet completo, ideale per chi è alla ricerca di un modello in grado di adattarsi a diversi contesti di utilizzo, garantendo sempre buone prestazioni e una produttività elevata, sia grazie al software ricco e aggiornato di Samsung che grazie alla presenza della S-Pen.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite: l’offerta di Amazon
Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S10 Lite con un prezzo scontato di:
- 349 euro per la versione 6/128 GB Wi-Fi
- 399 euro per le versioni 8/256 GB Wi-Fi e 6/128 GB Wi-Fi + 5G
L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è accessibile qui di sotto. Il tablet è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile con 3 anni di garanzia. Samsung Galaxy Tab S10 Lite
