Samsung Galaxy Tab S10 Lite è in offerta su Amazon: un'ottima scelta nella fascia media

Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite è in offerta su Amazon: il tablet è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un modello di fascia media

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Samsung Galaxy Tab S10 Lite Samsung

In sintesi

  • Galaxy Tab S10 Lite disponibile a 349 € (6/128 GB Wi-Fi) e a 399 € (8/256 GB Wi-Fi e 6/128 GB Wi-Fi + 5G), con display da 10,9" 90 Hz, Exynos 1380, memoria espandibile fino a 2 TB, S-Pen inclusa e 3 anni di garanzia
  • Batteria da 8.000 mAh con ricarica 25 W, fotocamere da 8 MP (posteriore) e 5 MP (frontale), audio stereo, supporto Wi-Fi 6/5G e aggiornamenti Android garantiti per 7 major release, con possibilità di pagamento in 5 rate mensili senza interessi

Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet di fascia media completo e con un ottimo supporto software. Grazie alla nuova offerta in corso su Amazon, infatti, il modello è ora disponibile con un prezzo ridotto a 349 euro, per la versione 6/128 GB Wi-Fi, mentre le versioni 8/256 GB Wi-Fi e 6/128 GB Wi-Fi + 5G sono disponibili con un prezzo scontato a 399 euro.

Tutta la gamma è attualmente proposta al prezzo minimo storico (si tratta di un’offerta lancio per il nuovo tablet) e c’è sempre la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto e scegliere poi la versione da acquistare. Nel prezzo è sempre compresa la S-Pen e il tablet viene proposto con 3 anni di garanzia.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 3 anni di garanzia, Tablet Android, 5G, 6GB RAM, 128GB, 10.9" Dispaly LCD, S Pen, Android 15, Gray [Versione italiana]

Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 3 anni di garanzia, Tablet Android, 5G, 6GB RAM, 128GB, 10.9" Dispaly LCD, S Pen, Android 15, Gray [Versione italiana]

399,00 €459,00 € -60,00 € (13%)

Samsung Galaxy Tab S10 Lite: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S10 Lite comprende:

  • un display LCD da 10,9 pollici con risoluzione di 1320 x 2112 pixel e refresh rate di 90 Hz; il pannello ha un rapporto tra le dimensioni di 16:10
  • il SoC Exynos 1380
  • 6/8 GB di memoria RAM
  • 128/256 GB di storage
  • una batteria da 8.000 mAh con ricarica da 25 W
  • una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel, con possibilità di registrare video a 1080p e 30 fps
  • la S-Pen inclusa in confezione
  • il sistema operativo Android 15 con 7 major update e con l’aggiornamento ad Android 16 in arrivo
  • il supporto alle eSIM per la versione con connettività dati

Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite è, quindi, un tablet completo, ideale per chi è alla ricerca di un modello in grado di adattarsi a diversi contesti di utilizzo, garantendo sempre buone prestazioni e una produttività elevata, sia grazie al software ricco e aggiornato di Samsung che grazie alla presenza della S-Pen.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S10 Lite con un prezzo scontato di:

  • 349 euro per la versione 6/128 GB Wi-Fi
  • 399 euro per le versioni 8/256 GB Wi-Fi e 6/128 GB Wi-Fi + 5G

L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è accessibile qui di sotto. Il tablet è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile con 3 anni di garanzia. Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 3 anni di garanzia, Tablet Android, 5G, 6GB RAM, 128GB, 10.9" Dispaly LCD, S Pen, Android 15, Gray [Versione italiana]

Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 3 anni di garanzia, Tablet Android, 5G, 6GB RAM, 128GB, 10.9" Dispaly LCD, S Pen, Android 15, Gray [Versione italiana]

399,00 €459,00 € -60,00 € (13%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

