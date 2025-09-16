Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite è in offerta su Amazon: il tablet è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un modello di fascia media

Samsung

In sintesi

Galaxy Tab S10 Lite disponibile a 349 € (6/128 GB Wi-Fi) e a 399 € (8/256 GB Wi-Fi e 6/128 GB Wi-Fi + 5G), con display da 10,9" 90 Hz, Exynos 1380, memoria espandibile fino a 2 TB, S-Pen inclusa e 3 anni di garanzia

Batteria da 8.000 mAh con ricarica 25 W, fotocamere da 8 MP (posteriore) e 5 MP (frontale), audio stereo, supporto Wi-Fi 6/5G e aggiornamenti Android garantiti per 7 major release, con possibilità di pagamento in 5 rate mensili senza interessi

Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet di fascia media completo e con un ottimo supporto software. Grazie alla nuova offerta in corso su Amazon, infatti, il modello è ora disponibile con un prezzo ridotto a 349 euro, per la versione 6/128 GB Wi-Fi, mentre le versioni 8/256 GB Wi-Fi e 6/128 GB Wi-Fi + 5G sono disponibili con un prezzo scontato a 399 euro.

Tutta la gamma è attualmente proposta al prezzo minimo storico (si tratta di un’offerta lancio per il nuovo tablet) e c’è sempre la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto e scegliere poi la versione da acquistare. Nel prezzo è sempre compresa la S-Pen e il tablet viene proposto con 3 anni di garanzia.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S10 Lite comprende:

un display LCD da 10,9 pollici con risoluzione di 1320 x 2112 pixel e refresh rate di 90 Hz; il pannello ha un rapporto tra le dimensioni di 16:10

con risoluzione di 1320 x 2112 pixel e refresh rate di 90 Hz; il pannello ha un rapporto tra le dimensioni di 16:10 il SoC Exynos 1380

6/8 GB di memoria RAM

128/256 GB di storage

una batteria da 8.000 mAh con ricarica da 25 W

con ricarica da 25 W una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel, con possibilità di registrare video a 1080p e 30 fps

la S-Pen inclusa in confezione

il sistema operativo Android 15 con 7 major update e con l’aggiornamento ad Android 16 in arrivo

e con l’aggiornamento ad Android 16 in arrivo il supporto alle eSIM per la versione con connettività dati

Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite è, quindi, un tablet completo, ideale per chi è alla ricerca di un modello in grado di adattarsi a diversi contesti di utilizzo, garantendo sempre buone prestazioni e una produttività elevata, sia grazie al software ricco e aggiornato di Samsung che grazie alla presenza della S-Pen.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S10 Lite con un prezzo scontato di:

349 euro per la versione 6/128 GB Wi-Fi

per la versione 399 euro per le versioni 8/256 GB Wi-Fi e 6/128 GB Wi-Fi + 5G

L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è accessibile qui di sotto. Il tablet è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile con 3 anni di garanzia. Samsung Galaxy Tab S10 Lite

