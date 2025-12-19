Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite è in offerta su Amazon ed è ora disponibile con un prezzo ridotto fino al minimo storico diventando un best buy tra i tablet

Samsung

In sintesi

Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite è in offerta su Amazon al prezzo minimo storico: 299 euro per la versione 6/128 GB e 349 euro per la versione 8/256 GB o 6/128 GB con 5G, con vendita e spedizione diretta Amazon e possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi.

Il tablet offre un display LCD da 10,9 pollici a 90 Hz, SoC Exynos 1380, fino a 8 GB di RAM e 256 GB di storage, batteria da 8.000 mAh, supporto alla S-Pen inclusa e un comparto fotografico essenziale per l’uso quotidiano.

Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite è uno dei tablet più interessanti del momento e rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un prodotto economico ma di qualità, in grado di ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato nella fascia media. Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il tablet di Samsung al prezzo minimo storico.

La versione 6/128 GB del modello, infatti, è ora disponibile in sconto a 299 euro mentre a 349 euro è possibile optare per la versione 8/256 GB oppure per la versione 6/128 GB con supporto 5G. Tutta la gamma è venduta e spedita direttamente da Amazon. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto

Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 3 anni di garanzia, Tablet Android, WiFi, 6GB RAM, 256GB, 10.9" Dispaly LCD, S Pen, Android 15, Gray [Versione italiana]

Samsung Galaxy Tab S10 Lite: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S10 Lite comprende un display LCD da 10,9 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Exynos 1380 che offre ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Ci sono 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage oltre a una batteria da 8.000 mAh. Da segnalare anche una fotocamera posteriore e una fotocamera anteriore con sensori, rispettivamente, di 8 Megapixel e 5 Megapixel. Lato software troviamo, invece, il sistema operativo Android 16 con la garanzia di 6 major update nel corso dei prossimi anni. Il tablet supporta anche l’uso della S-Pen, sempre inclusa in confezione.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S10 Lite con un prezzo ridotto fino a:

299 euro per la versione 6/128 GB

per la versione 349 euro per la versione 6/128 GB con supporto 5G oppure per la versione 8/256 GB

L’acquisto può avvenire anche in 5 rate e il tablet è venduto e spedito direttamente da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner riportato qui di sotto.

