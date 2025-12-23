Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Samsung Galaxy Tab S10 FE+ è in offerta su Amazon ed è oggi disponibile in super sconto diventando un vero e proprio best buy

Samsung

In sintesi

Promozione Amazon: Il Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (versione 12/256 GB con S-Pen inclusa) è disponibile a 688€, posizionandosi come alternativa al laptop grazie all’ampio display da 13,1 pollici.

Specifiche Top: Il dispositivo è dotato di processore Exynos 1580, batteria da 10.090 mAh con ricarica a 45W e certificazione IP68, garantendo prestazioni elevate e resistenza.

Tra le offerte in corso su Amazon c’è spazio anche per il Samsung Galaxy Tab S10 FE+, un tablet di grandi dimensioni che ha la possibilità di sostituire il portatile, offrendo ottime prestazioni, un comparto tecnico completo e un software aggiornato e senza punti deboli.

Grazie alla promozione in corso, il tablet di Samsung è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 688 euro. La versione in offerta è quella più completa con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. In confezione c’è anche la S-Pen.

Il tablet è venduto e spedito da Amazon e rappresenta oggi un vero e proprio punto di riferimento del mercato, soprattutto per gli utenti alla ricerca di un tablet con un display "grande" (il modello in questione ha un pannello da 13,1 pollici).

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Tab S10 FE+: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S10 FE+ comprende un display IPS LCD da 13,1 pollici con risoluzione di 1800 x 2880 pixel e con un refresh rate massimo di 90 Hz. A gestire il funzionamento del tablet troviamo il SoC Exynos 1580, realizzato con processo produttivo a 4 nm e in grado di offrire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Ci sono anche 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre alla certificazione IP68 e al supporto alla S-Pen, inclusa in confezione. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 13 megapixel e una posteriore da 12 megapixel. Il sistema operativo è Android 16, con la personalizzazione della One UI. Da segnalare anche la presenza di una maxi-batteria, con capacità di 10.090 mAh e il supporto alla ricarica cablata di 45 W.

Samsung Galaxy Tab S10 FE+: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S10 FE+ con un prezzo scontato di 688 euro. Il tablet è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e rappresenta l’occasione giusta per acquistare un nuovo tablet completo e di qualità.

Samsung Galaxy Tab S10 FE+, 3 anni di garanzia, Android Tablet, Display 13.1" LCD, Wifi, RAM 12GB, 256GB, 10.090 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Gray [Versione italiana]