Samsung Galaxy Tab S10 FE+ al minimo su Amazon, è il tablet da prendere oggi
Il Samsung Galaxy Tab S10 FE+ è in offerta su Amazon e tocca oggi il nuovo prezzo minimo storico, diventando un vero e proprio best buy tra i tablet
In sintesi
- Galaxy Tab S10 FE+ in offerta su Amazon a 609 € con pagamento in 5 rate senza interessi e nuovo minimo storico.
- Display 13,1", Exynos 1580, 8/128 GB, batteria 10.090 mAh, S-Pen inclusa e 7 anni di aggiornamenti garantiti da Samsung.
Il Samsung Galaxy Tab S10 FE+ è protagonista di una nuova offerta da cogliere al volo: su Amazon, infatti, il tablet di Samsung è ora scontato del 19%, raggiungendo il suo nuovo minimo storico.
Grazie alla promo, è possibile acquistare il modello con un prezzo ridotto a 609 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.
Si tratta di un’offerta ottima. Il Samsung Galaxy Tab S10 FE+ con il suo display da 13,1 pollici, infatti, ha tutte le carte in regola per rimpiazzare il notebook senza perdere le caratteristiche tipiche dei tablet.
La scheda tecnica completa e senza punti deboli e il supporto software di lunga durata rappresentano ulteriori elementi per scegliere questo modello che supporta anche la S-Pen.
Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul banner qui di sotto.
Samsung Galaxy Tab S10 FE+, 3 anni di garanzia, Android Tablet, Display 13.1"LCD, Wifi, RAM 8GB, 128GB, 10.090 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Gray [Versione italiana]
La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S10 FE+
La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S10 FE+ comprende un display IPS LCD con diagonale di 13,1 pollici, risoluzione di 1800 x 2880 pixel e refresh rate massimo di 90 Hz. Il pannello ha un rapporto tra le dimensioni di 16:10.
A gestire il funzionamento del tablet di Samsung c’è il SoC Exynos 1580, lo stesso disponibile anche sul Galaxy A56 e in grado di offrire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Il chip è supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.
C’è spazio anche per una batteria da 10.090 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 45 W. Da segnalare anche una fotocamera posteriore da 13 Megapixel e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel oltre al sensore di impronte digitali laterale e alla S-Pen, inclusa in confezione.
Il tablet può contare sul sistema operativo Android 15 con One UI e con varie funzioni Galaxy AI. Samsung garantirà fino a 7 anni di aggiornamenti per il suo tablet. Si tratta, quindi, di un prodotto completo, pensato per garantire prestazioni elevate per un lungo periodo di tempo.
Al prezzo proposto, Samsung Galaxy Tab S10 FE+ diventa decisamente più interessante, ritagliandosi uno spazio da protagonista sul mercato.
Samsung Galaxy Tab S10 FE+, l’offerta di Amazon
Con la promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S10 FE+ con un prezzo scontato di 609 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate senza interessi. Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box qui di sotto. Il tablet viene ora proposto al nuovo minimo storico.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.