Il Samsung Galaxy Tab S10 FE+ è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio affare per chi è alla ricerca di un tablet

Samsung

In sintesi

Il Samsung Galaxy Tab S10 FE+ è in offerta su Amazon a 575 euro, con S-Pen inclusa e possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi.

Il tablet offre un display da 13,1" a 90 Hz, chip Exynos 1580, batteria da 10.090 mAh e 7 aggiornamenti Android garantiti.

Il Samsung Galaxy Tab S10 FE+ è protagonista di una nuova offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet di grandi dimensioni, in grado di offrire buone prestazioni e un supporto software di lunga durata.

Grazie alla promo in corso, il tablet di Samsung è ora disponibile in sconto a 575 euro (il prezzo di listino è di 749 euro) scegliendo la versione con 8 GB di RAM, 128 GB di storage e con supporto alla connettività Wi-Fi. Nel prezzo è inclusa la S-Pen.

Per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateali, il Samsung Galaxy Tab S10 FE+ è ora acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Da segnalare che il modello, venduto e spedito da Amazon, è disponibile ora al prezzo minimo storico.

Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto.

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S10 FE+

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S10 FE+ comprende un display IPS LCD con diagonale di 13,1 pollici, risoluzione di 1800 x 2880 pixel e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Exynos 1580 che viene supportato da 8 GB di RAM e da 128 GB di storage.

Il tablet può contare su una batteria da 10.090 mAh e sul supporto alla ricarica rapida da 45 W. Da segnalare anche una fotocamera posteriore da 13 Megapixel e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. Il modello è certificato IP68. La S-Pen è inclusa.

Il sistema operativo è Android 15 con One UI e con 7 major update garantiti nel corso dei prossimi anni. Da segnalare anche la presenza di tante funzioni Galaxy AI.

Samsung Galaxy Tab S10 FE, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S10 FE+ con un prezzo ridotto fino a 575 euro e con anche la possibilità di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare subito la promo e acquistare il tablet di Samsung al prezzo minimo storico basta premere sul banner qui di sotto. Si tratta di una promo valida solo per un breve periodo.

