Samsung Galaxy Tab A9 in sconto: occasione per il tablet compatto

Se cerchi un tablet compatto e versatile da usare ogni giorno, l’offerta su Samsung Galaxy Tab A9 è da prendere al volo: su Amazon è proposto con uno sconto del 21%. Per approfittarne subito puoi scoprire l’offerta qui.

Questo modello si fa apprezzare per la sua maneggevolezza e per l’esperienza d’uso scorrevole: è comodo per intrattenimento, lettura e navigazione, con una buona resa dello schermo e un audio coinvolgente. La batteria garantisce ottima autonomia, mentre la configurazione iniziale e il trasferimento dei dati risultano semplici e immediati. Un compagno ideale per la casa, i viaggi e il tempo libero.

Samsung Galaxy Tab A9: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento Samsung Galaxy Tab A9 è in offerta su Amazon a 89,00€, con uno sconto del 21% grazie alle offerte del Black Friday, che si traduce in unrisparmio di circa 24 euro rispetto al prezzo di listino. Una promo interessante su un tablet recente (versione italiana 2023) perfetto per chi vuole un dispositivo pratico e affidabile senza spendere troppo.

La variante in sconto è la Wi‑Fi nel colore Navy, con consegna e gestione dell’ordine direttamente su Amazon. Ti consigliamo di approfittarne finché la disponibilità e lo sconto restano attivi.

Samsung Galaxy Tab A9: le caratteristiche tecniche

Compatto e curato nel design con corpo in metallo, il Galaxy Tab A9 offre un display da 8,7 pollici TFT LCD PLS con risoluzione 2048 x 1536, ideale per video, lettura e app quotidiane. Gli altoparlanti offrono un suono avvolgente per serie, film e musica.

Sotto la scocca troviamo il MediaTek MT8781 con Android 13, affiancato da 4GB di RAM e 64GB di archiviazione: una combinazione equilibrata per multitasking e utilizzo giornaliero. La memoria è espandibile fino a 1TB, così puoi portare con te più contenuti. La connettività è Wi‑Fi 802.11ac.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore da 8 MP e una anteriore da 2 MP, sufficienti per videochiamate e scatti veloci. Presenti funzioni utili come la split‑screen per lavorare con due app affiancate e le soluzioni per la privacy Secure Folder e Privacy Dashboard.

Completa il quadro la batteria da 5.100 mAh, pensata per accompagnarti per molte ore tra studio, lavoro leggero e intrattenimento, e un peso di soli 332 g per la massima portabilità. Un set di caratteristiche che rende il Tab A9 una scelta centrata nella fascia di ingresso.

