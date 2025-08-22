Libero
Tablet Samsung in offerta su Amazon, un'ottima scelta tra i low cost

Il Samsung Galaxy Tab A9+ 8/128 GB è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un tablet economico da prendere oggi su Amazon: ecco l'offerta

Samsung Galaxy Tab A9 Samsung

In sintesi

  • Samsung Galaxy Tab A9+ in offerta su Amazon a 207 € nella versione 8/128 GB con Snapdragon 695, display 11’’ FHD+ a 90 Hz e batteria da 7040 mAh.
  • Il tablet include 4 speaker stereo, Android 15 con One UI, fotocamera 8 MP e offre un ottimo rapporto qualità/prezzo nella fascia economica.

Il Samsung Galaxy Tab A9+ si conferma un’ottima scelta per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet economico ma di qualità, con un rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso. Il modello in questione è oggi in offerta su Amazon ed è acquistabile con un prezzo scontato di 207 euro.

La versione in offerta è quella con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna, un quantitativo più che sufficiente in considerazione della fascia di prezzo e in grado di garantire prestazioni migliori rispetto al modello base, più economico ma con soli 4/64 GB di memoria.

Per sfruttare subito la promozione è sufficiente premere sul banner qui di sotto e poi aggiungere il tablet al carrello per completare l’ordine. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Samsung Galaxy Tab A9+, Display 11.0" TFT LCD PLS, Wi-Fi, RAM 8GB, 128GB, 7.040 mAh, Qualcomm SM6375, Android 13, Gray, [Versione italiana] 2023

Samsung Galaxy Tab A9+, Display 11.0" TFT LCD PLS, Wi-Fi, RAM 8GB, 128GB, 7.040 mAh, Qualcomm SM6375, Android 13, Gray, [Versione italiana] 2023

178,90 €309,00 € -130,10 € (42%)

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab A9+

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab A9+ ha tutto quello che serve per soddisfare le esigenze degli utenti alla ricerca di un tablet economico. Il modello è dotato di un display LCD da 11 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Il pannello ha un rapporto tra le dimensioni di 16:10.

A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 695, un ottimo chip in rapporto alla fascia di prezzo. La dotazione della variante in offerta include 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre a una batteria da 7040 mAh.

Da segnalare anche una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con la personalizzazione della One UI. Il tablet ha un sistema di 4 speaker stereo e misura 257,1 x 168,7 x 6,9 mm, per un peso complessivo di 480 grammi.

Si tratta di un tablet economico ma di buona qualità, ideale per diversi contesti di utilizzo e in grado di soddisfare le esigenze di chi si rivolge alla fascia basa del mercato.

Samsung Galaxy Tab A9+, l’offerta di Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A9+, nella variante 8/128 GB, può oggi essere acquistato in offerta su Amazon. Con la promozione in corso, infatti, il tablet cala di prezzo fino a 207 euro candidandosi come dispositivo giusto su cui puntare per chi è alla ricerca di un modello economico ma di qualità. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

