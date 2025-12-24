Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Samsung Galaxy Tab A11+ è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un tablet di fascia bassa

Samsung

In sintesi

Samsung Galaxy Tab A11+ è un tablet Android equilibrato, con display da 11" a 90 Hz, SoC MediaTek Dimensity 7300 e configurazioni fino a 8 GB di RAM e 256 GB di storage, pensato per chi cerca completezza a prezzo contenuto.

Offerta Amazon: prezzi a partire da 209 euro (6/128 GB Wi-Fi), 249 euro (8/256 GB Wi-Fi o 6/128 GB 5G), con possibilità di pagamento in 5 rate mensili senza interessi

Il Samsung Galaxy Tab A11+ si sta ritagliando uno spazio da protagonista del mercato per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet completo anche senza spendere troppo. Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il modello con un prezzo ridotto fino a 209 euro, scegliendo la versione 6/128 GB, oppure a 249 euro, con la versione 8/256 GB.

C’è anche una versione 5G, disponibile con 6/128 GB, che viene proposta in sconto a 249 euro. Il tablet è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il banner riportato qui di sotto, andando poi a scegliere la versione desiderata. L’offerta consente anche il pagamento in 5 rate mensili senza interessi, per gli utenti abilitati agli acquisti rateizzati.La promozione è disponibile solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni del tablet.

Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, WiFi, 6GB RAM, 128GB, 11.0" 90Hz Display, Silver [Versione Italiana]

Samsung Galaxy Tab A11+: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab A11+ comprende un display LCD da 11 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 7300 che viene supportato da 6/8 GB di RAM e da 128/256 GB di storage. Il tablet può contare anche su una batteria da 7.040 mAh e su una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Il sistema operativo è Android 16 con ben 7 major update garantiti in futuro.

Samsung Galaxy Tab A11+: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A11+ con un prezzo ridotto fino a:

209 euro per la versione 6/128 GB

per la versione 249 euro per la versione 8/256 GB

per la versione 249 euro per la versione 6/128 GB con 5G

Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un tablet Android economico e completo, in grado di offrire buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni a fronte di una spesa contenuta e con anche un supporto software che continuerà per moltissimo tempo.

