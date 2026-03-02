Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Display e fotocamere restano simili, cambiano processore, ricarica e privacy. Ecco cosa sapere prima di scegliere tra S26 Ultra e S25 Ultra.

Il confronto tra Samsung Galaxy S26 Ultra e Samsung Galaxy S25 Ultra non si esaurisce in un semplice passaggio generazionale. I due modelli condividono gran parte dell’impianto tecnico, ma il nuovo Ultra introduce interventi mirati che incidono soprattutto su privacy e gestione dell’intelligenza artificiale. La vera domanda, più che stabilire quale sia migliore in assoluto, riguarda l’utilità concreta dell’aggiornamento.

Samsung Galaxy S26 Ultra e Galaxy S25 Ultra, le specifiche tecniche

Entrambi adottano un display da 6,9 pollici con risoluzione di 3.120 x 1.440 pixel e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. La batteria resta da 5.000 mAh su entrambi i dispositivi, così come i tagli di memoria, identici: 256 GB, 512 GB e 1 TB.

La differenza più evidente riguarda il processore. Galaxy S26 Ultra integra lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, mentre Galaxy S25 Ultra si affida a Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Samsung dichiara un incremento prestazionale per il nuovo modello, con miglioramenti su CPU, GPU e NPU. Sul fronte RAM, S26 Ultra propone 12 GB nei tagli inferiori e 16 GB nella variante da 1 TB; S25 Ultra si ferma a 12 GB.

Cambiano anche le velocità di ricarica. S26 Ultra supporta 60 W via cavo e 25 W in modalità wireless, mentre S25 Ultra si arresta a 45 W cablati e 15 W senza fili.

Comparto fotografico di Galaxy S26 Ultra e S25 Ultra

La configurazione resta composta da quattro fotocamere posteriori: 200 MP principale, 50 MP ultra-wide, 10 MP tele 3x e 50 MP periscopica 5x. I sensori sono gli stessi, ma variano le aperture.

La fotocamera principale passa da f/1.7 a f/1.4, mentre la periscopica 5x si amplia da f/3.4 a f/2.9. Un’apertura più generosa consente un maggiore ingresso di luce. Samsung parla di immagini più luminose e di progressi nelle riprese notturne. Per il resto, l’hardware rimane invariato, inclusa la fotocamera frontale da 12 MP.

Il design e il Privacy Display

Galaxy S26 Ultra risulta leggermente più sottile e più leggero. Le dimensioni crescono di pochi millimetri in altezza e larghezza, ma il peso scende a 214 grammi rispetto ai 218 grammi del modello precedente.

Cambia anche il materiale del telaio. S25 Ultra adotta il titanio, mentre S26 Ultra utilizza Armor Aluminum. Si modifica inoltre il modulo fotografico: nel nuovo modello le fotocamere sono raccolte in un’isola più definita.

Sullo schermo di Galaxy S26 Ultra debutta Privacy Display, una funzione hardware che riduce l’angolo di visione laterale. Può essere attivata sull’intero sistema oppure limitata a singole applicazioni.

Aggiornamenti e novità intelligenza artificiale

Entrambi integrano Galaxy AI, con strumenti come Now Brief, Now Bar e l’integrazione con Gemini e Perplexity. Samsung non ha indicato funzioni esclusive destinate solo al nuovo modello.

Su Galaxy S26 Ultra, tuttavia, la piattaforma hardware aggiornata è pensata per gestire in modo più efficiente le operazioni legate all’AI. Per la serie, Samsung conferma sette anni di aggiornamenti software e di sicurezza.

Chi dovrebbe acquistare Samsung Galaxy S26 Ultra?

Chi proviene da modelli meno recenti e desidera una ricarica più rapida, il Privacy Display e il chip di ultima generazione trova nel nuovo Ultra la proposta più completa.

Chi dovrebbe acquistare Samsung Galaxy S25 Ultra?

Chi possiede già un S25 Ultra difficilmente avrà motivi tecnici stringenti per cambiare. Condivide display e sensori fotografici con il successore e, se disponibile a un prezzo più contenuto, resta un top di gamma ancora pienamente competitivo.