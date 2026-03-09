Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Il confronto tra Samsung Galaxy S26 Ultra e iPhone 17 Pro è uno dei “duelli tecnologici” più interessanti del 2026. I due smartphone rappresentano filosofie diverse: Samsung punta su innovazione hardware e funzioni avanzate, mentre Apple continua a raffinare prestazioni, video e integrazione software. Stabilire quale sia il miglior smartphone del 2026 dipende da diversi fattori: qualità fotografica, potenza, autonomia, software ed esperienza d’uso quotidiana.

Design e display

Il Samsung Galaxy S26 Ultra rimane fedele alla filosofia dei grandi flagship Android. Il display AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate a 120 Hz offre una superficie ampia e luminosa, pensata per chi usa lo smartphone anche per lavorare, leggere documenti o guardare video.

La risoluzione elevata e la luminosità di picco superiore ai 2500 nit lo rendono uno dei pannelli più spettacolari disponibili oggi.

Una delle novità più interessanti del modello Ultra è il cosiddetto Privacy Display, una funzione che limita la visibilità dello schermo da angolazioni laterali. In pratica, i contenuti restano leggibili solo da chi guarda il telefono frontalmente, mentre diventano difficili da interpretare per chi si trova accanto. È una soluzione pensata per proteggere dati sensibili quando si utilizza lo smartphone in luoghi pubblici come treni, aerei o uffici condivisi.

L’iPhone 17 Pro sceglie invece una strada più compatta. Il suo schermo OLED da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion arriva sempre a 120 Hz ma privilegia l’equilibrio tra dimensioni e maneggevolezza.

Apple continua a distinguersi per l’accuratezza dei colori e per l’ottima leggibilità in ogni condizione di luce.

In sintesi, chi preferisce uno schermo grande e immersivo potrebbe orientarsi verso Samsung, mentre chi cerca uno smartphone più gestibile con una sola mano troverà nell’iPhone una soluzione più pratica.

Fotocamere e capacità video

Il comparto fotografico è uno dei campi in cui il confronto Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro diventa più interessante.

Samsung utilizza un sensore principale da 200 megapixel con apertura f/1.4 e dimensione da 1/1.1″, il più grande mai montato su uno smartphone Galaxy. L’obiettivo è migliorare la cattura della luce e offrire maggiore flessibilità negli scatti.

Apple, invece, continua a puntare su un sensore principale da 48 megapixel con tecnologia Pro Fusion, progettato per garantire immagini equilibrate e naturali. L’approccio è meno aggressivo sul piano della risoluzione ma molto efficace nella resa complessiva delle foto.

Sul fronte video l’iPhone mantiene un vantaggio importante. La registrazione in 4K a 120 fps e il supporto ai file ProRes Log lo rendono uno strumento particolarmente apprezzato dai creator e da chi lavora con il montaggio video.

Prestazioni e intelligenza artificiale

Il Galaxy S26 Ultra è alimentato dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5 costruito con processo a 3 nanometri. Il chip migliora soprattutto le prestazioni legate all’intelligenza artificiale, diventata sempre più centrale nella fotografia e nell’uso quotidiano del telefono.

La One UI 8.5 introduce funzioni basate su Galaxy AI capaci di suggerire modifiche alla scena prima dello scatto o di intervenire sulle immagini con strumenti generativi.

L’iPhone 17 Pro risponde con il processore A19 Pro, anch’esso realizzato a 3 nanometri.

Apple continua a distinguersi per l’efficienza energetica e per la stabilità delle prestazioni nel tempo.

Nella pratica entrambi i dispositivi offrono potenza sufficiente per qualsiasi attività, dal gaming all’editing video.

Autonomia, ricarica e uso quotidiano

Il Galaxy S26 Ultra utilizza una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida fino a 60 watt via cavo. In condizioni normali permette di arrivare a fine giornata senza difficoltà, anche con diverse ore di schermo attivo.

L’iPhone 17 Pro integra una batteria più compatta ma sfrutta l’efficienza del chip A19 Pro per mantenere consumi contenuti. L’autonomia risulta simile a quella della generazione precedente e resta sufficiente per coprire una giornata di utilizzo medio.

Samsung offre tempi di ricarica leggermente più rapidi, mentre Apple continua a privilegiare un equilibrio tra prestazioni e gestione energetica.

Software ed ecosistema

La scelta tra Galaxy S26 Ultra e iPhone 17 Pro passa inevitabilmente anche dal sistema operativo.

Il modello Samsung utilizza Android 16 con interfaccia One UI 8.5, un ambiente ricco di funzioni e altamente personalizzabile. Tra le caratteristiche più apprezzate restano la S Pen integrata e i numerosi strumenti dedicati alla produttività.

L’iPhone 17 Pro arriva con iOS 26, sistema noto per la fluidità e per l’integrazione con l’ecosistema Apple. Chi utilizza già Mac, iPad o Apple Watch troverà un livello di continuità tra dispositivi difficile da replicare su altre piattaforme.

Il miglior smartphone del 2026

Il confronto Samsung Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro mostra chiaramente due interpretazioni diverse del concetto di flagship.

Samsung propone uno smartphone ricco di tecnologia, con un grande display, zoom avanzato e strumenti creativi basati sull’intelligenza artificiale.

Apple, dal canto suo, continua a perfezionare l’esperienza complessiva con prestazioni stabili, qualità video eccellente e un ecosistema software estremamente coeso.

Il miglior smartphone del 2026 dipende quindi dalle priorità personali.

Chi cerca innovazione e versatilità potrebbe preferire il Galaxy S26 Ultra. Se si desidera uno smartphone affidabile, compatto e perfettamente integrato con altri dispositivi Apple, iPhone 17 Pro è una scelta molto convincente.