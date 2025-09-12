Il comparto fotografico del Samsung Galaxy S26 Ultra sarà davvero top di gamma?
Il Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe deludere, almeno per quanto riguarda il comparto fotografico, stando alle ultime indiscrezioni di queste ore
In sintesi
- Poche novità per il comparto fotografico del Galaxy S26 Ultra, che dovrebbe mantenere sensori simili al modello precedente.
- Sotto la scocca arriverà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, fino a 16 GB di RAM e una possibile batteria da 5.500 mAh.
Samsung continua lo sviluppo dei nuovi Galaxy S26, in uscita soltanto nel corso delle prime settimane del prossimo anno (probabilmente già a gennaio ma ne sapremo di più in futuro). In arrivo c’è anche il top di gamma Galaxy S26 Ultra che, secondo gli ultimi rumor, non dovrebbe stupire più di tanto, almeno per quanto riguarda il comparto fotografico. In particolare, Samsung potrebbe aver optato per alcune scelte molto conservative per i suoi smartphone.
Poche novità per il Galaxy S26 Ultra
Stando alle informazioni diffuse da Ice Universe, insider sempre molto preciso quando si tratta di anticipazioni legate al mondo Samsung, il nuovo top di gamma della casa coreana potrà contare su un teleobiettivo con apertura f/2.4, zoom ottico 3x e un sensore 1/3,94” da 10 Megapixel, con pixel da 1 µm. Si tratta di un possibile passo indietro rispetto al Sony IMX754 con sensore 1/3.52” da 10 Megapixel utilizzato da S25 Ultra oltre che di uno dei teleobiettivi più piccoli tra i top di gamma.
Da segnalare, inoltre, che Samsung dovrebbe continuare a utilizzare il teleobiettivo periscopico da 50 Megapixel già visto su S24 Ultra. Questo sensore potrebbe essere utilizzato anche su S27 Ultra, rimandando al 2028 eventuali upgrade per quanto riguarda questo componente.
Anche la fotocamera principale da 200 Megapixel non cambierà rispetto a S25 Ultra. Stessa sorte, probabilmente, per il sensore ultra-grandangolare. Almeno per quanto riguarda il comparto fotografico (che non rappresenta uno dei punti di forza di S25 Ultra) non ci saranno sostanziali novità per il prossimo top di gamma di Samsung.
Come sarà il nuovo top di gamma di Samsung
Di certo, la novità principale sarà sotto la scocca. Il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra, infatti, potrà contare sul chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, erede dell’attuale Snapdragon 8 Elite, che sarà realizzato in versione “for Galaxy” garantendo un sostanziale passo in avanti in termini di prestazioni.
Possibile anche l’incremento della memoria RAM che, per tutte le varianti, dovrebbe salire a 16 GB di RAM. Anche la batteria potrebbe registrare un incremento (si parla di un salto a 5.500 mAh ma non ci sono conferme) rimandando però il passaggio alle batterie al silicio carbonio, già utilizzate dai produttori cinesi.
Il nuovo Galaxy S26 Ultra arriverà sul mercato con Android 16, personalizzato dalla One UI e arricchito con tante funzionalità Galaxy AI. Il debutto degli S26 potrebbe portare diverse funzionalità esclusive per gli smartphone top di gamma di Samsung. Maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.