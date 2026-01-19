Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Samsung potrebbe aver confermato in anticipo, e in modo non intenzionale, la struttura della prossima gamma Galaxy S26. In un documento promozionale pubblicato da Samsung Colombia e individuato da SamMobile compaiono infatti i nomi dei tre smartphone attesi al prossimo Unpacked: Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra.

Tre modelli (e niente “Edge”) per Samsung Galaxy S26: cosa suggerisce il documento

La presenza di questi tre modelli, e l’assenza di riferimenti a una variante “Edge”, va in direzione opposta rispetto ad alcune indiscrezioni circolate nei mesi scorsi. In particolare, si era ipotizzato un cambio di nomenclatura, con un Galaxy S26 “Pro” al posto del modello base e un “Edge” collocato in posizione intermedia. Le stesse fonti che segnalano il documento colombiano indicano invece un ritorno a una formula più tradizionale, con il “Plus” ancora parte integrante della lineup.

Unpacked a fine febbraio

Le voci più ricorrenti continuano a puntare su un evento Galaxy Unpacked fissato per il 25 febbraio 2026. Una delle ricostruzioni più citate parla anche di un orario intorno alle 19:00 in Europa centrale, con una disponibilità commerciale attesa nel mercato europeo a partire dall’11 marzo.

I prezzi di Samsung Galaxy S26

Per quanto riguarda i prezzi, al momento non esiste alcun listino ufficiale. Tuttavia, la pressione sui costi legata alla carenza globale di memorie potrebbe spingere il produttore a valutare un adeguamento verso l’alto. Non ci sono cifre confermate per Galaxy S26, ma circolano dichiarazioni pubbliche, attribuite e contestualizzate, che aprono esplicitamente alla possibilità di un rialzo o a un cambiamento nelle politiche di sconto.

I colori di Samsung Galaxy S26 Ultra

A completare il quadro delle anticipazioni, un leak recente, attribuito ad Ice Universe, mostra i vassoi SIM del modello Ultra in quattro varianti cromatiche: nero, bianco, blu e viola. Quest’ultimo viene indicato come possibile “hero color” della comunicazione Samsung. Nelle immagini non compare invece l’arancione, una tonalità che era stata associata alla lineup nelle settimane precedenti.

Samsung Galaxy S26 Ultra: data d’uscita e specifiche tecniche

Samsung, al momento, non ha rilasciato una comunicazione ufficiale. Le indiscrezioni più recenti, considerate attendibili, delineano però un quadro piuttosto coerente. Un aggiornamento evolutivo più che rivoluzione: miglioramenti di batteria, processori top di gamma, efficienze di ricarica e una continuità di qualità fotografica.

S26 : batteria da circa 4.300 mAh, chip Snapdragon o Exynos a seconda dei mercati, comparto fotografico in continuità con la generazione precedente, display compreso tra 6,2 e 6,3 pollici;

: batteria da circa 4.300 mAh, chip Snapdragon o Exynos a seconda dei mercati, comparto fotografico in continuità con la generazione precedente, display compreso tra 6,2 e 6,3 pollici; S26+ : batteria da circa 4.900 mAh, chip Snapdragon o Exynos, display da 6,7 pollici;

: batteria da circa 4.900 mAh, chip Snapdragon o Exynos, display da 6,7 pollici; S26 Ultra: batteria da circa 5.000 mAh, supporto alla ricarica cablata fino a 60 W, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, sensore principale da 200 megapixel con apertura più ampia f/1.4, teleobiettivo con zoom ottico 5×, display AMOLED di circa 6,9 pollici.

L’evento Galaxy Unpacked del 25 febbraio 2026 resta dunque, allo stato attuale, la data più solida per l’annuncio ufficiale dei nuovi modelli. Dalle stesse fonti emerge che la commercializzazione potrebbe iniziare dall’11 marzo in molti mercati, Europa inclusa. Si tratta di indicazioni non ancora confermate da Samsung, ma al momento sono quelle più ricorrenti e maggiormente sostenute dai report di settore.