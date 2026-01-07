Samsung Galaxy S26: il prezzo fa già discutere
Le indiscrezioni sul prezzo di Galaxy S26 parlano di rincari legati ai costi dei componenti. Ecco cosa sappiamo finora.
Il debutto della nuova serie Samsung Galaxy S26 si avvicina, ma prima ancora dell’annuncio ufficiale è il tema del prezzo ad attirare l’attenzione. Le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane delineano uno scenario complesso, fatto di possibili rincari. Ecco un quadro che spiega perché Galaxy S26 è già al centro del dibattito, nonostante manchino conferme ufficiali.
Samsung Galaxy S26, il prezzo: costerà di più?
Secondo diverse fonti sudcoreane, Samsung starebbe valutando un aumento dei prezzi per la gamma Galaxy S26, almeno in alcuni mercati. In Corea del Sud si parla di rincari compresi tra 44.000 e 88.000 won per i modelli base da 256 GB, un’ipotesi che segnerebbe il primo adeguamento verso l’alto dopo anni di listini sostanzialmente invariati. Financial News anticipa invece un incremento compreso tra 30 e 60 dollari per il mercato USA rispetto ai prezzi di lancio della generazione precedente. Al momento, però, mancano indicazioni sui possibili effetti in Europa.
Le ragioni indicate convergono soprattutto sull’aumento dei costi dei componenti, in particolare della memoria. Il prezzo dei moduli LPDDR5X risulterebbe più che raddoppiato nell’ultimo anno e le previsioni indicano ulteriori aumenti nel corso del 2026.
Il quadro resta comunque incerto. Alcuni report suggeriscono che mercati considerati strategici, come quello statunitense, potrebbero essere esclusi dagli aumenti, con prezzi di lancio allineati a quelli della generazione precedente almeno nella fase iniziale. Rimane invece poco chiaro l’impatto sui mercati europei, che non vengono citati in modo esplicito dalle indiscrezioni disponibili.
L’evento di presentazione di Samsung Galaxy S26
Diversi leaker ritenuti affidabili indicano il 25 febbraio 2026 come data dell’evento Galaxy Unpacked dedicato alla serie S26.
Quando esce Samsung Galaxy S26?
Seguendo le tempistiche adottate da Samsung negli ultimi anni, il debutto nei negozi dovrebbe avvenire all’inizio di marzo. Le fonti parlano di una finestra ravvicinata rispetto alla presentazione, senza però indicare un giorno preciso per l’arrivo sugli scaffali.
La possibile scheda tecnica di Samsung Galaxy S26
Le informazioni sulle specifiche suggeriscono un’evoluzione misurata, più orientata alla continuità che alla rottura.
Samsung Galaxy S26
Il modello base dovrebbe adottare una batteria da circa 4.300 mAh. Sul fronte dei processori emerge una doppia strategia, con chip Snapdragon o Exynos a seconda del mercato. Non vengono segnalati cambiamenti rilevanti per il comparto fotografico rispetto alla generazione precedente.
Samsung Galaxy S26+
Per la variante Plus si parla della conferma di una batteria da 4.900 mAh. Anche in questo caso, la scelta del processore potrebbe variare in base alle regioni, con una dotazione tecnica nel complesso allineata a quella del modello standard.
Samsung Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra dovrebbe invece rappresentare il vero punto di riferimento della gamma. Le indiscrezioni indicano l’adozione di Snapdragon 8 Elite Gen 5 (già visto in OnePlus 15, OPPO Find X9 Ultra, Xiaomi 17 e altri top di gamma), una batteria da 5.000 mAh e il supporto alla ricarica cablata fino a 60 W. Il comparto fotografico resterebbe vicino a quello del modello precedente, con piccoli aggiornamenti.
La sensazione è che Samsung stia cercando un equilibrio delicato tra costi in aumento e aspettative del pubblico, ma rinviamo il verdetto finale all’evento di fine febbraio.