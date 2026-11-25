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Samsung ha avviato la beta di One UI 9.5 per Galaxy S26, introducendo App Lock, nuove opzioni fotografiche e miglioramenti a DeX e Quick Share.

Nel codice è comparsa una possibile funzione promozionale legata al rilevamento delle cadute, ma Samsung non ne ha confermato l'inclusione.

La beta è partita il 18 novembre 2026 in alcuni mercati, senza l'Italia; la versione stabile è attesa nei primi mesi del 2027.

Samsung ha ufficialmente avviato il programma beta di One UI 9.5, la nuova versione della sua interfaccia basata su Android 17, attualmente disponibile per gli smartphone della serie Galaxy S26. L’aggiornamento introduce alcune funzionalità che gli utenti chiedevano da anni, tra cui la possibilità di bloccare l’accesso alle singole applicazioni.

Samsung ha cambiato anche le modalità di distribuzione della beta. A differenza di quanto avvenuto in passato, l’azienda ha reso disponibile l’aggiornamento contemporaneamente in sei mercati, senza procedere per Paesi in momenti diversi.

Dall’analisi del codice della prima beta sono emerse anche alcune funzionalità che Samsung non ha ancora annunciato ufficialmente. Una di queste prevede l’utilizzo dei sensori dello smartphone per finalità commerciali.

Samsung One UI 9.5: le principali novità dell’aggiornamento

Tra le novità più attese c’è App Lock, una funzione che permette di proteggere le singole applicazioni senza ricorrere alla Cartella protetta. Per accedere alle app bloccate è necessario autenticarsi tramite biometria o utilizzare il metodo di sblocco dello smartphone. Il contenuto delle notifiche viene nascosto, mentre gli eventuali widget delle applicazioni protette vengono rimossi dalla schermata Home.

Su Samsung Galaxy S26 Ultra, Privacy Display può attivarsi automaticamente quando si apre un’applicazione bloccata o si consulta un album privato nella Galleria.

Diverse novità riguardano la fotocamera. Nelle modalità Pro e Pro Video è possibile salvare le proprie impostazioni per riutilizzarle durante le successive sessioni di ripresa. I possessori di uno smartphone della serie Galaxy S26 possono anche scattare foto a 24 megapixel direttamente dall’app Fotocamera, senza dover installare Camera Assistant.

Samsung ha rivisto la gestione delle finestre in DeX: ora è possibile posizionare le applicazioni nei quattro angoli dello schermo, organizzando automaticamente lo spazio di lavoro.

Quick Share si arricchisce invece della funzione Tap to Share, che consente di avviare il trasferimento di contenuti semplicemente avvicinando due smartphone compatibili.

One UI 9.5 potrebbe rilevare le cadute per mostrare pubblicità

Analizzando il codice dell’applicazione Warranty Care presente nella prima beta di One UI 9.5, Android Authority ha scoperto una possibile novità legata alla promozione dei servizi assicurativi di Samsung.

Gli smartphone Galaxy più recenti sono già in grado di rilevare le cadute accidentali. Con il nuovo aggiornamento, Samsung potrebbe sfruttare queste informazioni per invitare gli utenti a sottoscrivere un piano Samsung Care+.

Stando a quanto emerso dal codice, una caduta da un’altezza di almeno 90 centimetri su una superficie rigida potrebbe far comparire una notifica pubblicitaria. Lo stesso potrebbe accadere se lo smartphone cadesse almeno tre volte da un’altezza pari o superiore a 60 centimetri nell’arco di 30 giorni.

Le notifiche non conterrebbero alcun riferimento alla caduta rilevata e apparterrebbero a una categoria riservata alle comunicazioni di marketing, attiva per impostazione predefinita.

I dati sulle cadute verrebbero conservati localmente sullo smartphone per 30 giorni. Samsung non ha ancora confermato se questa funzionalità sarà inclusa nella versione definitiva di One UI 9.5.

Quando arriva One UI 9.5 in Italia?

Samsung ha avviato il programma beta il 18 novembre 2026. Tra i Paesi europei coinvolti figurano Germania e Polonia, mentre l’Italia è ancora esclusa.

Gli utenti che soddisfano i requisiti possono iscriversi al programma tramite l’app Samsung Members. La versione stabile di One UI 9.5 dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2027, in concomitanza con il lancio della serie Galaxy S27. Al momento Samsung non ha comunicato una data ufficiale.