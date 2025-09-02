Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Samsung

In sintesi

Galaxy S26 Edge atteso a inizio 2026 con Snapdragon 8 Elite 2 e batteria da 4.200 mAh, +10% di autonomia rispetto a S25 Edge.

Samsung prepara anche il primo Galaxy G Fold con doppia piega del display, atteso in anteprima il 4 settembre in edizione limitata.

Samsung ha in programma diverse novità per la sua gamma di smartphone. In particolare, l’azienda coreana punta ad aggiornare la sua offerta di modelli per la fascia alta con diversi progetti, dopo aver lanciato i Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7. Ecco le ultime novità in merito:

I primi rumor sul Galaxy S26 Edge

Ad inizio del 2026, come già confermato da diversi rumor, Samsung presenterà i suoi nuovi top di gamma. In rampa di lancio ci sono tre modelli: oltre al Galaxy S26 Ultra, infatti, Samsung presenterà il Galaxy S26 Pro e il Galaxy S26 Edge. Non ci sarà spazio, invece, per gli eredi dei Galaxy S25 e S25 Plus.

Le ultime indiscrezioni sul futuro della gamma Samsung riguardano il nuovo Galaxy S26 Edge. Lo smartphone avrà uno spessore ridotto, come S25 Edge, e, quindi, non potrà avere una batteria molto grande. Al momento, il passaggio alle batterie al silicio carbonio è escluso e, quindi, la capacità non potrà essere particolarmente elevata.

I dati di certificazione in arrivo dalla Cina confermano che S26 Edge avrà una batteria leggermente più grande rispetto a quella di 25 Edge, passando da 3.900 mAh a 4.200 mAh. Quest’aggiornamento potrebbe garantire un incremento dell’autonomia di circa il 10% (nell’ipotesi che il nuovo Snapdragon 8 Elite 2 abbia consumi analoghi alla prima generazione).

Sulla questione, di certo, arriveranno nuovi aggiornamenti nel prossimo futuro.

Cosa sappiamo del primo “trifold” di Samsung

Tra le novità in arrivo per Samsung c’è anche il primo smartphone trifold ovvero con una doppia piega del display. Il modello in questione si chiamerà Galaxy G Fold. Alcuni immagini mostrate dall’insider TechHighest confermano alcune caratteristiche del modello come il supporto alla ricarica wireless (anche inversa) e del chip NFC per i pagamenti, elementi che non stupiscono considerando la natura di top di gamma del futuro G Fold.

Il nuovo trifold di Samsung potrebbe essere vicino al debutto. La casa coreana, infatti, potrebbe svelare lo smartphone in occasione dell’evento di lancio in programma il prossimo 4 settembre. Nel corso di tale evento, Samsung dovrebbe mostrare il nuovo S25 FE oltre ai nuovi Galaxy Tab S11 ma potrebbe mostrare in anteprima anche un prototipo del G Fold che, secondo rumor precedenti, è atteso per fine anno.

Il Galaxy G Fold, in ogni caso, sarà realizzato in un numero limitato di unità e sarà commercializzato solo in alcuni mercati. Maggiori dettagli, anche in questo caso, arriveranno a breve.