La data di uscita dei nuovi Samsung Galaxy S26 è ancora lontana: il lancio commerciale è programmato soltanto per il mese di marzo 2026

Samsung

In sintesi

Samsung dovrebbe presentare la serie Galaxy S26 a febbraio 2026, durante un evento Galaxy Unpacked, con lancio commerciale posticipato a marzo 2026 a seconda dei mercati.

La gamma sarà composta da Galaxy S26, S26 Plus e S26 Ultra, con Snapdragon 8 Elite Gen 5 (in Europa) e possibili varianti Exynos 2600 limitate ad alcuni mercati.

Samsung prepara il lancio dei nuovi Galaxy S26 che, però, si faranno attendere ancora per qualche settimana. La data di uscita dei tre smartphone che comporranno la serie S26 non è ancora nota ma nuovi rumor, firmati dall’insider IceUniverse, confermano che bisognerà aspettare.

In vendita a marzo 2026?

Le ultime informazioni sui nuovi Galaxy S26 sono chiare: Samsung prevede di presentare i nuovi Galaxy S26 soltanto nel corso del mese di febbraio 2026, ricorrendo al “solito” evento Galaxy Unpacked che farà da apripista al debutto commerciale. Non ci sarà l’abituale presentazione a gennaio.

Le vendite dei nuovi smartphone, inoltre, non prenderanno il via subito. Secondo la fonte, infatti, i Galaxy S26 arriveranno sul mercato soltanto nel corso del mese di marzo 2026. Le tempistiche potrebbero variare in base al mercato.

Il lancio commerciale a marzo 2026 è stato confermato anche da un altro insider cinese, Setsuna Digital. Anche in questo caso, non è nota la data (che Samsung potrebbe non aver ancora stabilito). Ulteriori aggiornamenti in tal senso potrebbero emergere nelle prossime settimane.

Tre smartphone in arrivo

Come noto, Samsung ha cambiato i piani in corso d’opera a causa principalmente del fallimento del Galaxy S25 Edge, smartphone che ha ottenuto vendite ben al di sotto delle attese, portando alla cancellazione (o al posticipo) del Galaxy S26 Edge.

In arrivo, quindi, ci saranno i “soliti” tre smartphone. La gamma S26 sarà composta dal compatto Galaxy S26 oltre che dalla versione Plus e dal top di gamma Ultra. Le dimensioni dei tre smartphone dovrebbero essere molto simili a quelle degli attuali S25.

Per quanto riguarda S26 Edge, secondo alcuni rumor, il progetto sarebbe stato cancellato. Lo smartphone, però, potrebbe ugualmente arrivare sul mercato con un lancio fissato nei mesi successivi a quello degli altri S26.

La novità principale della gamma sarà il SoC con il debutto dello Snapdragon 8 Elite Gen 5. Samsung dovrebbe realizzare varianti di S26 e S26 Plus con Exynos 2600, il nuovo chip a 2 nm prodotto “in casa”. Anche se non ci sono ancora conferme, le versioni con l’Exynos potrebbero essere limitate alla Corea del Sud.

In sostanza, in Europa dovrebbero arrivare solo modelli con il chip di Qualcomm. Ulteriori dettagli in merito alla scheda tecnica saranno disponibili nel corso delle prossime settimane quando Samsung dovrebbe ufficializzare il lancio commerciale a marzo 2026.