Evento Unpacked posticipato: secondo le ultime indiscrezioni, Samsung presenterà la gamma Galaxy S26 il 25 febbraio 2026 a San Francisco, con vendite previste da marzo. Il lancio avverrà quindi con circa un mese di ritardo rispetto ai Galaxy S25.

Tre modelli in arrivo: la nuova serie includerà Galaxy S26, S26 Plus e S26 Ultra, tutti con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 (o Exynos 2600 in alcuni mercati). Il modello S26 Edge risulta invece cancellato o rimandato.

Samsung prepara il lancio dei Galaxy S26 che, però, potrebbero arrivare in leggero ritardo rispetto alle attese. La casa coreana, infatti, dovrebbe posticipare il debutto dei suoi top di gamma che, secondo un nuovo report, arriveranno solo nel corso del mese di febbraio 2026. Andiamo a fare il punto su tutte le novità in arrivo da Samsung.

Svelata la data del prossimo evento Unpacked

Gli ultimi rumor sulle strategie di Samsung sono chiari. Il prossimo evento Galaxy Unpacked si svolgerà il 25 febbraio a San Francisco. Di conseguenza, la casa coreana non presenterà i suoi smartphone di fascia alta nel corso del mese di gennaio (come fatto quest’anno con i Galaxy S25). L’effettiva partenza delle vendite potrebbe essere fissata per il mese di marzo 2026, con una data effettiva di uscita fissata già per la prima settimana del terzo mese dell’anno. Per il momento, naturalmente, Samsung non ha confermato in alcun modo la notizia. Una conferma ufficiale potrebbe arrivare soltanto a inizio 2026. Non è escluso, inoltre, un possibile cambio di programma.

Tre nuovi smartphone in arrivo

Come già emerso nelle ultime settimane, Samsung ha cambiato i piani in corso d’opera, scegliendo di cancellare (o di rimandare) il Galaxy S26 Edge, modello che nei piani originari avrebbe dovuto prendere il posto della versione Plus.

La nuova strategia, invece, prevede una conferma della “solita” gamma. In arrivo, infatti, ci sono tre smartphone con il modello compatto che potrebbe essere rinominato Galaxy S26 Pro. Confermata anche la presenza del Galaxy S26 Plus.

A completare la gamma ci sarà il flagship Galaxy S26 Ultra, destinato a diventare il nuovo punto di riferimento dell’offerta della casa coreana per il mercato smartphone. Solo in un secondo momento potrebbe esserci spazio per un nuovo S26 Edge.

Per tutti gli smartphone di Samsung ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 anche se in alcuni mercati è previsto il lancio di varianti dotate di chip Exynos 2600, realizzato direttamente da Samsung sul nuovo processo produttivo a 2 nm.

Le informazioni sui nuovi smartphone sono ancora poche e sarà necessario attendere le prossime settimane per avere un’idea più chiara in merito alla scheda tecnica dei nuovi modelli. Ulteriori dettagli potrebbero emergere già nel corso delle prossime settimane.