In sintesi

Il Samsung Galaxy S25 FE è in offerta su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime, con prezzo minimo storico di 646 euro e possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi.

Lo smartphone offre un display AMOLED da 6,7" a 120 Hz, chip Exynos 2400, tripla fotocamera da 50 MP e supporto software fino ad Android 23.

Il Samsung Galaxy S25 FE è in offerta su Amazon. Grazie allo sconto della Festa delle Offerte Prime, infatti, lo smartphone di Samsung è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico sullo store. Sfruttando la promo in corso, il modello è ora acquistabile con un prezzo ridotto fino a 613 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Samsung Galaxy S25 FE Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Dynamic AMOLED 2X 6.7'', Fotocamera 50MP, IP68, 8GB RAM, 256GB, Batteria a lunga durata, Jetblack [Versione Italiana]

Samsung Galaxy S25 FE, la scheda tecnica

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S25 FE può contare su un display LTPO AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Exynos 2400 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. La batteria ha una capacità da 4.900 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W e alla ricarica wireless.

Il comparto fotografico comprende tre sensori posteriori. C’è un sensore principale da 50 Megapixel che viene affiancato da un teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom ottico 3x e da un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Da segnalare anche la presenza del supporto Dual SIM (anche con eSIM) e la possibilità di sfruttare la certificazione IP68.

Il sistema operativo è Android 16 con One UI. Lo smartphone può contare su 7 major update e, quindi, arriverà fino ad Android 23, ottenendo un supporto al pari di tutti gli altri top di gamma di Samsung. Il calo di prezzo rende lo smartphone di Samsung decisamente più interessante.

Samsung Galaxy S25 FE, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime, è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S25 FE con un prezzo ridotto a 613 euro. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare subito la promozione basta premere sul banner qui di sotto. Il dispositivo viene proposto in diverse colorazioni, tutte vendute e spedite direttamente da Amazon.

