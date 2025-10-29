Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Samsung Galaxy S25 FE è in offerta su Amazon e tocca oggi il prezzo minimo storico: si tratta di un vero e proprio best buy

In sintesi

Super offerta su Amazon per Samsung Galaxy S25 FE: il nuovo smartphone è disponibile a 569 euro con uno sconto del 31%, nuovo minimo storico per il modello venduto e spedito direttamente da Amazon.

Scheda tecnica di livello premium: display AMOLED LTPO da 6,7", chip Exynos 2400, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria, fotocamera tripla da 50 MP e supporto Galaxy AI con Android 16 e 7 major update garantiti.

Il Samsung Galaxy S25 FE è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile con un prezzo scontato di 569 euro, beneficiando di un taglio di prezzo del 31%. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon. Si tratta del nuovo minimo storico per il dispositivo che diventa oggi un vero e proprio "best buy" per la fascia media. Per accedere alla promo basta premere sul banner riportato qui di sotto. Lo sconto è disponibile solo per alcune colorazioni dello smartphone.

Samsung Galaxy S25 FE Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Dynamic AMOLED 2X 6.7'', Fotocamera 50MP, IP68, 8GB RAM, 256GB, Batteria a lunga durata, Jetblack [Versione Italiana]

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S25 FE

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S25 FE comprende un display LTPO AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca, invece, troviamo il SoC Exynos 2400, chip in grado di offrire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Lo smartphone è dotato di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 4.900 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W e alla ricarica wireless da 15 W.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo da 8 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel oltre a una fotocamera anteriore da 12 Megapixel.

Lo smartphone è dotato del supporto Dual SIM, anche con eSIM, ed è certificato IP68. Lato software, invece, c’è spazio per il sistema operativo Android 16 con la possibilità di sfruttare la One UI e le funzionalità Galaxy AI. Samsung garantirà ben 7 major update nel corso dei prossimi anni.

Il Samsung Galaxy S25 FE ha un comparto tecnico completo e prestazioni elevate con un prezzo che diventa sempre più accessibile. Per tanti utenti, quindi, si tratta di un vero e proprio "best buy" in questo momento.

Samsung Galaxy S25 FE, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S25 FE con un prezzo ridotto del 31%. Sfruttando la promo in corso, il prezzo cala fino a 569 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile oggi al prezzo minimo storico sullo store. Per sfruttare la promo basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

