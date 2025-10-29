Samsung Galaxy S25 FE al minimo storico su Amazon: è un vero best buy
Il Samsung Galaxy S25 FE è in offerta su Amazon e tocca oggi il prezzo minimo storico: si tratta di un vero e proprio best buy
In sintesi
- Super offerta su Amazon per Samsung Galaxy S25 FE: il nuovo smartphone è disponibile a 569 euro con uno sconto del 31%, nuovo minimo storico per il modello venduto e spedito direttamente da Amazon.
- Scheda tecnica di livello premium: display AMOLED LTPO da 6,7", chip Exynos 2400, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria, fotocamera tripla da 50 MP e supporto Galaxy AI con Android 16 e 7 major update garantiti.
Il Samsung Galaxy S25 FE è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile con un prezzo scontato di 569 euro, beneficiando di un taglio di prezzo del 31%. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon. Si tratta del nuovo minimo storico per il dispositivo che diventa oggi un vero e proprio "best buy" per la fascia media. Per accedere alla promo basta premere sul banner riportato qui di sotto. Lo sconto è disponibile solo per alcune colorazioni dello smartphone.
La scheda tecnica del Samsung Galaxy S25 FE
La scheda tecnica del Samsung Galaxy S25 FE comprende un display LTPO AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca, invece, troviamo il SoC Exynos 2400, chip in grado di offrire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.
Lo smartphone è dotato di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 4.900 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W e alla ricarica wireless da 15 W.
Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo da 8 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel oltre a una fotocamera anteriore da 12 Megapixel.
Lo smartphone è dotato del supporto Dual SIM, anche con eSIM, ed è certificato IP68. Lato software, invece, c’è spazio per il sistema operativo Android 16 con la possibilità di sfruttare la One UI e le funzionalità Galaxy AI. Samsung garantirà ben 7 major update nel corso dei prossimi anni.
Il Samsung Galaxy S25 FE ha un comparto tecnico completo e prestazioni elevate con un prezzo che diventa sempre più accessibile. Per tanti utenti, quindi, si tratta di un vero e proprio "best buy" in questo momento.
Samsung Galaxy S25 FE, l’offerta di Amazon
Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S25 FE con un prezzo ridotto del 31%. Sfruttando la promo in corso, il prezzo cala fino a 569 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile oggi al prezzo minimo storico sullo store. Per sfruttare la promo basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.
