Il Samsung Galaxy S25 Edge non vende, a rischio il futuro ultra-sottile

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Andrew Sozinov/Shutterstock

In Sintesi

Il Samsung Galaxy S25 Edge, smartphone ultrasottile molto atteso, ha registrato vendite nettamente inferiori alle aspettative.

A causa di questo, Samsung starebbe valutando l’interruzione della produzione del Galaxy S25 Edge dopo soli cinque mesi e l’abbandono del futuro Galaxy S26 Edge.

Tra gli smartphone più attesi di quest’anno, c’è stato sicuramente il Samsung Galaxy S25 Edge, il modello ultrasottile del colosso sudcoreano che ha ufficialmente inaugurato questo nuovo design premium. Un prodotto così rivoluzionario che è stato praticamente seguito a ruota dall’iPhone Air, l’alternativa sottile di Apple, arrivata sul mercato al fianco dei nuovi iPhone 17.

Tuttavia, a distanza di alcuni mesi dal lancio, i risultati commerciali non sembrano rispecchiare le aspettative di Samsung e nonostante un buon impatto sul pubblico e critiche generalmente positive, il dispositivo non ha convinto i consumatori che continuano a preferire soluzioni più tradizionali, come il Galaxy S25 o il Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Edge non vende, a rischio l’S26 Edge

Da quello che sappiamo, le vendite di Galaxy S25 Edge si sarebbero fermate intorno a 1,3 milioni di unità, un dato nettamente inferiore rispetto agli altri modelli. A fronte di questo, in rete si stanno moltiplicando le indiscrezioni di una potenziale interruzione della produzione del modello ultra-sottile, cosa che chiaramente porterà anche all’abbandono del futuro Galaxy S26 Edge.

Questi rumor sono stati diffusi su X (ex Twitter) dal leaker Jukanlosreve, che ha aggiunto che, molto probabilmente, nel 2026 la lineup principale tornerà probabilmente alla formula classica a tre modelli: Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra.

La decisione, inoltre, sarebbe già stata comunicata internamente e includerebbe anche la cessazione della produzione di nuove unità del Galaxy S25 Edge, a soli cinque mesi dal debutto ufficiale. Un vero peccato per questo ultra-sottile che, nonostante le grandi potenzialità, forse non è riuscito a conquistare il grande pubblico, che ha preferito restare fedele ai dispositivi più “classici”.

Che succederà al Galaxy S26 Edge

Secondo alcune fonti vicine a Samsung, pare che lo sviluppo tecnico del Galaxy S26 Edge sia già stato completato. Non ci sono conferme al riguardo, ma questo apre uno spiraglio su un possibile ripensamento da parte del produttore, che potrebbe decidere di lanciare il dispositivo in un secondo momento, come un’uscita a sé, magari nella seconda metà del 2026.

Un’ipotesi che non sarebbe del tutto campata in aria e, anzi, permetterebbe comunque alla serie Galaxy S26 di avere il proprio spazio ma senza precludere all’utenza un modello ultra-sottile, un po’ come già accade con le Fan Edition, insomma, che arrivano sul mercato in un secondo momento.

Le poche vendite del Galaxy S25 Edge sono l’esempio perfetto delle difficoltà (tecniche e strategiche) a cui devono andare incontro i produttori che cercano di rinnovare il proprio catalogo, partendo però da segmenti di mercato dove l’offerta è già molto alta.

Samsung ha voluto rinnovare un dispositivo che, obiettivamente, è già molto apprezzato dai consumatori; è stata una scelta coraggiosa, così come è stato coraggioso un design del genere, ma alla fine, il mercato ha premiato la “sicurezza del già noto”.

Ciò vuol dire, quindi, che i modelli ultra-sottili, per quanto interessanti, potrebbero non essere la strada giusta da seguire e l’esempio di Samsung potrebbe riflettersi anche su Apple anche se, al momento, non ci sono ancora informazioni confermate sulle vendite di iPhone Air.