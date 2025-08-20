Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Samsung Galaxy S25 Edge è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio affare: il prezzo è scontato e c'è un Galaxy Book 4 in regalo

In Sintesi

Il Samsung Galaxy S25 Edge è in offerta su Amazon a partire da 1.099 €, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi.

Acquistandolo entro il 7 settembre si riceve in omaggio un Galaxy Book 4, registrando lo smartphone su Samsung Members.

La nuova promozione in corso su Amazon rappresenta l’occasione giusta per acquistare il Samsung Galaxy S25 Edge, uno dei modelli più interessanti degli ultimi mesi per il settore smartphone, grazie alle ottime specifiche e a uno spessore ridotto ad appena 5,8 mm. Sfruttando la promo in corso, è ora possibile acquistare lo smartphone di Samsung con un prezzo ridotto a 1.099 euro per la versione da 256 GB mentre la variante da 512 GB viene proposta a 1.199 euro.

Effettuando l’acquisto entro il prossimo 7 settembre, inoltre, è possibile ottenere un Galaxy Book 4 in regalo. Per ricevere il prodotto omaggio sarà necessario registrare il nuovo S25 Edge su Samsung Members (i dettagli completi sulla promo sono disponibili nella pagina prodotto, linkata qui di sotto). Gli utenti interessati all’acquisto del nuovo smartphone Samsung possono anche optare per il pagamento in 5 rate mensili.

L’offerta è valida solo per un breve periodo ed è accessibile tramite il banner qui di sotto.

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S25 Edge

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S25 Edge comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una garanzia assoluta per chi è alla ricerca di uno smartphone in grado di offrire prestazioni al top. Ci sono anche 12 GB di RAM e 256/512 GB di storage oltre a un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

Tra le specifiche tecniche c’è spazio per una batteria da 3.900 mAh con supporto alla ricarica wireless e anche per una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con 7 major update.

Da segnalare il supporto Dual SIM, anche con eSIM, e la certificazione IP68. Lo smartphone si caratterizza per uno spessore ridotto ad appena 5,8 mm e per un peso davvero contenuto, rappresentando un modello unico nel suo genere sul mercato.

Samsung Galaxy S25 Edge, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S25 Edge con un prezzo ridotto a:

1.099 euro per la versione da 256 GB

per la versione da 1.199 euro per la versione da 512 GB

Il pagamento può avvenire anche in 5 rate. In caso di acquisto entro il prossimo 7 settembre è possibile ottenere un Galaxy Book 4 in omaggio. Tutti i dettagli sulla promo sono disponibili di seguito.

