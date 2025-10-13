Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

Samsung si prepara a lanciare il suo primo smartphone trifold, chiamato Samsung Galaxy Z TriFold, che promette di rivoluzionare il segmento dei dispositivi flessibili.

Il device è atteso entro la fine di ottobre e, contrariamente alle indiscrezioni iniziali di un lancio solo sui mercati asiatici, potrebbe arrivare anche in Europa.

Samsung continua a spingere l’acceleratore sull’innovazione nel settore dei dispositivi pieghevoli e tra le novità più attese della prossima stagione, c’è sicuramente il suo primo trifold che dovrebbe prendere il nome di Samsung Galaxy Z TriFold (precedentemente era Samsung Galaxy G Fold).

Questo smartphone con doppia piegatura, sul modello del Huawei Mate XT Ultimate, promette di rivoluzionare il mercato dei dispositivi pieghevoli e consolidare la leadership di Samsung nell’utilizzo di questo innovativo fattore di forma

Quando arriva il Samsung Galaxy Z TriFold

Le prime indiscrezioni su questo Samsung Galaxy Z TriFold, parlavano di un lancio limitato ai soli mercati asiatici, utilizzati a mo’ di “banco di prova” per capire se effettivamente l’utenza fosse interessata a un device del genere. Ora, però, le cose potrebbero essere cambiate e secondo le indiscrezioni condivise da SamMobile, il trifold potrebbe arrivare anche negli Emirati Arabi Uniti e, successivamente, in Europa e negli Stati Uniti.

Al momento, queste voci non trovano conferma da parte dell’azienda sudcoreana, ma confermerebbero una grande fiducia in questo progetto e la volontà di testare il nuovo form factor su larga scala. Se il lancio globale venisse confermato, il TriFold diventerebbe il primo dispositivo di questo tipo a ricevere una distribuzione internazionale, aprendo la strada a una nuova categoria di smartphone premium.

Oltre a questo, la presentazione ufficiale sembra essere anche piuttosto vicina e secondo fonti interne vicine a Samsung e il device dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine di ottobre.

Che sappiamo del primo trifold di Samsung

Dalle indiscrezioni che circolano in rete, il Galaxy Z TriFold promette di portare il concetto di flessibilità a un livello superiore, grazie a una struttura in grado di ripiegarsi su due snodi, permettendo diverse modalità d’uso: come uno smartphone compatto, un mini tablet e come un dispositivo con uno schermo da circa 10 pollici.

Questa design, come nel caso di Huawei, punta a offrire maggiore versatilità ai consumatori, migliorando la produttività e l’esperienza multimediale, due concetti su cui il brand sudcoreano si è sempre concentrato molto.

Per quanto riguarda la presunta scheda tecnica, il device avrà uno schermo OLED flessibile che, completamente aperto, misura circa 10 pollici, trasformando lo smartphone in un vero e proprio tablet.

Il processore a bordo sarà un Qualcomm Snapdragon 8 Elite (non si esclude nemmeno un Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5) che arriverà in una versione ottimizzata per Galaxy, in grado di gestire più display e carichi grafici complessi orientati al multitasking. A questo dovrebbero aggiungersi 16 GB di RAM e diversi tagli di memoria da 256 GB fino a 1TB.

Il comparto fotografico che potrebbe essere molto simile a quello del Samsung Galaxy Z Fold7 e avere una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo di nuova generazione che potrebbe essere utilizzato per la prima volta proprio su questo device.

Sul fronte dell’autonomia, si parla di una batteria “divisa in tre parti”, pensata per distribuire meglio il peso e garantire una migliore efficienza energetica a prescindere dalla modalità di utilizzo. Il sistema operativo sarà Android 16 con interfaccia utente One UI 8.