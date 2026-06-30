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Il prezzo attira, ma Galaxy M47 5G punta soprattutto su autonomia e supporto software. Ecco perché il nuovo medio gamma Samsung merita attenzione.

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Samsung presenta Galaxy M47 5G in India con batteria da 6.000 mAh e funzioni pensate per lunga autonomia e sessioni di gioco.

Il telefono monta Snapdragon 6 Gen 3, schermo Super AMOLED 6,7" 120 Hz e offre 6 o 8 GB di RAM con storage espandibile.

Fotocamera principale 50 MP con stabilizzazione, Android 16 e sei anni di aggiornamenti rendono il modello interessante oltre al prezzo.

Samsung torna a rafforzare la propria offerta di fascia media con Galaxy M47 5G, presentato ufficialmente in India. Il nuovo smartphone debutta con un prezzo promozionale particolarmente contenuto, ma sarebbe riduttivo considerare il costo come il suo unico elemento di richiamo. La batteria da 6.000 mAh e la promessa di sei generazioni di aggiornamenti Android lo rendono infatti una proposta interessante soprattutto per chi cerca un telefono da utilizzare a lungo.

Le caratteristiche di Samsung Galaxy M47 5G

Galaxy M47 5G è equipaggiato con Snapdragon 6 Gen 3, processore Qualcomm realizzato con un processo produttivo a 4 nanometri. Samsung lo ha affiancato a 6 oppure 8 GB di RAM LPDDR5X e a 128 o 256 GB di memoria UFS 3.1. Lo spazio di archiviazione può essere ampliato tramite una scheda microSD.

La parte frontale ospita uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La luminosità di picco dichiarata arriva a 1.400 nit. Il pannello è protetto da Gorilla Glass Victus+, una soluzione ancora poco diffusa tra gli smartphone appartenenti a questa fascia di prezzo.

Il design segue le linee adottate recentemente da Samsung. Le tre fotocamere posteriori sono integrate direttamente nella scocca e disposte in verticale, senza un modulo rialzato a racchiuderle. Le colorazioni disponibili sono Rogue Red e Blaze Blue, mentre il lettore di impronte digitali trova posto nel pulsante laterale. Galaxy M47 5G arriva pochi giorni dopo la presentazione di Galxy A27.

Una batteria pensata anche per chi gioca

Uno degli elementi centrali di Galaxy M47 5G è la batteria da 6.000 mAh, compatibile con la ricarica cablata a 45 W. Samsung ha introdotto anche la funzione bypass charging, pensata soprattutto per le sessioni di gioco più lunghe.

Quando lo smartphone è collegato a un caricatore compatibile, l’energia può alimentare direttamente i componenti interni senza passare dalla batteria. Il sistema contribuisce così a ridurre il calore generato durante l’utilizzo e a limitare l’eventuale calo delle prestazioni causato dalle temperature elevate.

Samsung Galaxy M47 5G, il comparto fotografico

Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 50 MP dotata di stabilizzazione ottica. Al suo fianco trovano posto un sensore ultragrandangolare da 5 MP e una fotocamera macro da 2 MP. La fotocamera frontale offre invece una risoluzione di 12 MP. Il dispositivo consente inoltre di registrare video in 4K.

Sei anni di aggiornamenti fanno la differenza

Galaxy M47 5G arriva sul mercato con Android 16 e l’interfaccia One UI 8.5. Samsung ha promesso sei generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di patch di sicurezza.

Un supporto così esteso consente di valutare il prezzo non soltanto in rapporto alle specifiche offerte al momento del lancio, ma anche considerando la potenziale durata dello smartphone. La dotazione comprende inoltre Circle to Search, Samsung Wallet e Knox Vault.

Quanto costa Samsung Galaxy M47 5G?

Il prezzo promozionale di partenza è di 22.999 rupie, circa 213 euro, cifra che tiene conto del coupon e delle offerte previste per il lancio. Il prezzo di listino completo e il costo delle singole configurazioni non sono stati ancora comunicati con chiarezza.

Samsung Galaxy M47 5G arriverà in Italia?

Samsung non ha annunciato la commercializzazione di Galaxy M47 5G in Italia. Al momento il dispositivo resta destinato al mercato indiano e non è possibile stabilire se, in futuro, verrà distribuito anche in Europa. In assenza di ulteriori comunicazioni, il nuovo modello si presenta comunque come una proposta economica interessante, soprattutto per autonomia e durata del supporto software.