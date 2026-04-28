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I Galaxy Glasses prendono forma tra indizi e anticipazioni. Samsung punta su un dispositivo leggero, con funzioni smart basate su Gemini e integrazione con Android XR.

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Samsung si prepara a rafforzare la propria presenza nel mercato degli occhiali smart. Dopo aver lanciato Galaxy XR, l’azienda sembra ora orientata verso un dispositivo più leggero e vicino a un utilizzo quotidiano. Le indiscrezioni parlano dei nuovi Galaxy Glasses, un progetto basato su Android XR e sull’integrazione con Gemini, elemento che potrebbe avere un ruolo centrale nell’esperienza d’uso.

Samsung Galaxy Glasses, i primi indizi

Un segnale recente arriva direttamente dall’ecosistema Galaxy. L’aggiornamento dell’app Nearby Device Scanning, componente di One UI dedicata al riconoscimento dei dispositivi nelle vicinanze, introduce un riferimento esplicito al supporto per gli occhiali.

Il dettaglio non è marginale. Rimanda a una gestione simile a quella già vista con auricolari e smartwatch, con associazione rapida tramite Quick Pair e informazioni sulla batteria visibili su smartphone e tablet. L’indicazione resta indiretta, ma si inserisce in un quadro in cui le anticipazioni sul progetto continuano a intensificarsi.

Quando escono i Samsung Galaxy Glasses?

Le tempistiche non sono state ufficializzate, ma la finestra più plausibile resta il 2026. Galaxy Unpacked estivo, tradizionalmente fissato a luglio, rappresenta l’evento più probabile per una prima presentazione.

Non è detto che si tratti di un lancio immediato. Samsung potrebbe adottare un approccio già visto con Galaxy XR, mostrando il prodotto senza avviare subito la distribuzione. Parallelamente prende forma una strategia su due livelli: un primo modello senza display, indicato come Jinju, e una seconda versione con schermo micro-LED attesa nel 2027, conosciuta come Haean.

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Glasses

Alla base del progetto c’è Android XR, la piattaforma sviluppata da Google per dispositivi immersivi e indossabili. In questo scenario, Gemini diventa il punto di accesso principale alle funzioni.

L’assenza di un display nel primo modello orienta l’interazione verso voce, audio e acquisizione visiva. Gli occhiali potrebbero consentire di scattare foto, registrare video, ricevere indicazioni, tradurre testi o ottenere risposte in tempo reale sfruttando la fotocamera e l’assistente integrato.

Le specifiche emerse finora citano un processore Qualcomm Snapdragon AR1, una fotocamera da 12 MP con sensore Sony IMX681, una batteria da 155 mAh, connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.3, speaker direzionali e un peso intorno ai 50 grammi. Si tratta di informazioni non confermate, ma coerenti con un dispositivo progettato per mantenere dimensioni contenute e un’autonomia compatibile con l’uso quotidiano.

Il design di Samsung Galaxy Glasses

Galaxy Glasses richiamano l’estetica degli occhiali tradizionali, con una forma vicina a modelli diffusi come i Wayfarer.

La componente tecnologica resta integrata nella montatura. Fotocamera, microfoni, batteria e altoparlanti sono distribuiti in modo da non alterare in modo evidente il profilo del prodotto, che punta a ridurre la distanza visiva rispetto a un paio di occhiali convenzionali.

Samsung starebbe lavorando anche sulle montature, con possibili collaborazioni che coinvolgerebbero marchi come Warby Parker e Gentle Monster. Tra gli elementi citati nelle indiscrezioni compaiono lenti fotocromatiche e superfici sensibili al tocco per il controllo delle funzioni.

Quanto costeranno i Samsung Galaxy Glasses?

Non esiste ancora un prezzo ufficiale. Le stime collocano il primo modello tra 379 e 499 dollari, in linea con le soluzioni già presenti sul mercato prive di display. La variante con micro-LED, prevista in un secondo momento, potrebbe posizionarsi tra 600 e 900 dollari.