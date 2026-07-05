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Un leak anticipa i possibili prezzi europei dei nuovi pieghevoli Samsung. Fold 8 e Fold 8 Ultra potrebbero arrivare con rincari importanti. Scopri tutte le possibili cifre.

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Le indiscrezioni indicano rincari per la gamma pieghevole Samsung, con prezzi europei in netto aumento rispetto al passato.

I tre modelli attesi includono Flip 8 e due Fold distinti, con il Fold 8 Ultra posizionato come top di gamma più costoso.

Il costo della memoria pesa maggiormente: il salto da 256 a 512 GB potrebbe costare 200 euro, incidendo molto sul prezzo finale.

Samsung non ha ancora presentato ufficialmente i suoi nuovi pieghevoli, ma il quadro sui possibili prezzi europei comincia già a delinearsi. Secondo le indiscrezioni diffuse da WinFuture e riprese da diverse testate internazionali, la prossima generazione Galaxy Z Fold 8 potrebbe arrivare in Europa con listini più alti rispetto al passato, soprattutto nelle configurazioni con più memoria.

La presentazione dei nuovi dispositivi è attesa per il 22 luglio 2026, durante il prossimo Galaxy Unpacked. Fino ad allora, i prezzi restano non ufficiali. La fuga di notizie, però, parla di rincari diffusi e di una gamma foldable sempre più costosa.

Galaxy Z Fold 8: quanto potrebbero costare in Europa

Secondo il leak, Samsung avrebbe in programma tre nuovi pieghevoli: Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Fold 8 Ultra. Il modello più accessibile della famiglia resterebbe Flip, con un prezzo europeo indicato in 1.299 euro per la versione da 256 GB e 1.499 euro per quella da 512 GB.

Il vero salto arriverebbe però con gli altri modelli. Galaxy Z Fold 8 partirebbe da 1.999 euro nella configurazione da 256 GB. Per il modello da 512 GB si salirebbe a 2.199 euro, mentre la variante da 1 TB arriverebbe a 2.599 euro.

Ancora più alto il possibile listino di Galaxy Z Fold 8 Ultra, destinato a rappresentare il modello di punta. In questo caso si parla di 2.199 euro per la versione da 256 GB, 2.399 euro per quella da 512 GB e 2.799 euro per il taglio da 1 TB.

Il prezzo della memoria pesa più del solito

L’aumento non riguarderebbe soltanto il prezzo di partenza. La parte più delicata del leak riguarda infatti il costo dei tagli di memoria superiori. Secondo alcune fonti, il passaggio da 256 GB a 512 GB costerebbe ora 200 euro, contro i 120 euro della generazione precedente.

Anche il confronto con Galaxy Z Fold 7 mostra una crescita evidente. Fold 8 Ultra da 256 GB risulterebbe più caro di 100 euro rispetto al predecessore. La versione da 512 GB salirebbe di 180 euro, mentre il modello da 1 TB arriverebbe a costare 280 euro in più.

È un dettaglio non secondario perché, su prodotti già molto costosi, la scelta della memoria può incidere parecchio sul prezzo finale. Chi punta alla configurazione più completa potrebbe quindi trovarsi davanti a una soglia vicina ai 2.800 euro.

Galaxy Z Fold 8 e Fold 8 Ultra: cosa cambia davvero?

Un altro elemento interessante riguarda la possibile divisione della gamma. Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Fold 8 Ultra non sembrerebbero semplici varianti dello stesso telefono, ma due modelli distinti. Si parla di un Fold 8 dal formato più ampio e di un Ultra pensato per mantenere il ruolo di top di gamma.

La differenza di prezzo tra i due sarebbe sempre di 200 euro a parità di memoria. Secondo le indiscrezioni, il modello meno caro potrebbe rinunciare ad alcune componenti, tra cui la fotocamera teleobiettivo, e montare display differenti. Samsung, però, non ha ancora confermato nulla.

Proprio per questo, il punto centrale resta aperto: bisognerà capire se il sovrapprezzo del modello Ultra sarà giustificato da differenze tecniche concrete o se rientrerà soprattutto in una nuova strategia di posizionamento.

Prezzi alti per Galaxy Fold 8, ma ancora non ufficiali

Per ora si parla soltanto di indiscrezioni, anche se provenienti da fonti considerate affidabili. Samsung svelerà i dettagli ufficiali durante l’evento Unpacked del 22 luglio 2026 e solo allora sarà possibile capire se i listini trapelati corrisponderanno davvero ai prezzi finali per il mercato europeo.

Il segnale, però, sembra già chiaro: la prossima generazione di pieghevoli Samsung potrebbe chiedere agli utenti un investimento ancora più alto. E per chi sperava in foldable finalmente più accessibili, queste prime cifre non sono esattamente una buona notizia.