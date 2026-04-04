TOTALE PUNTI 8.1 Samsung Galaxy Buds 4 Pro Rispetto alla generazione precedente, i Buds 4 Pro segnano una discontinuità che non è solo stilistica. I LED sui bastoncini — uno dei tratti più riconoscibili dei Buds 3 Pro — sono spariti, cedendo il posto a una lama in alluminio spazzolato che dona all'auricolare un aspetto più adulto e contenuto. C'è chi rimpiangerà quella piccola firma luminosa. C'è chi, come chi scrive, la considererà una scelta più matura. Ma il vero cambio di marcia è dentro, non fuori. Il nuovo doppio altoparlante con woofer ridisegnato e tweeter separato — ciascuno con il suo amplificatore dedicato — produce una separazione del suono che negli in-ear di questa categoria è tutt'altro che scontata. E poi c'è il software: l'app Galaxy Wearable è così ricca di funzioni da richiedere qualche sessione di esplorazione per capire davvero cosa si ha tra le mani. Nel senso letterale: ci si può perdere nei menu.

PRO Audio Hi-Fi a 24bit/96kHz (ma solo con Samsung)

Qualità delle chiamate tra le migliori

Design in alluminio elegante

pp Galaxy Wearable con funzioni avanzatissime

Compatibili con qualsiasi dispositivo Android e iPhone CONTRO Circa 6 ore di autonomia per singola carica

Custodia scivolosa

Cambio gommini in silicone scomodo

Funzioni Hi-Fi e Super Wideband esclusive per smartphone Samsung

Design e materali VOTO: 8 I Buds 4 Pro si presentano con un aspetto decisamente più sobrio rispetto al passato. L'alluminio spazzolato sul gambo non è solo una scelta estetica: quella lama metallica è anche la zona di controllo per le gesture di pinza, ben posizionata e reattiva al tocco. Il corpo principale dell'auricolare è in plastica, ma l'impressione generale è di un oggetto ben costruito, senza giochi di accoppiamento o scricchiolii. Disponibili in tre colorazioni — Nero, Bianco e Pink Gold (quest'ultima esclusivamente sullo store Samsung) — questi auricolari non passano inosservati, ma senza l'ostentazione che caratterizza certi prodotti concorrenti. La custodia torna alla forma quadrata con coperchio trasparente: un vantaggio pratico (si vede a colpo d'occhio se gli auricolari ci sono), ma con un problema di usabilità. Il bordo completamente liscio rende l'apertura difficoltosa, specialmente dopo l'attività fisica. Non è un difetto grave, ma è uno di quelli che si avvertono ogni giorno. La certificazione IP57 copre resistenza alla polvere e all'immersione fino a un metro d'acqua per 30 minuti: pioggia intensa, sudore, schizzi accidentali non sono un problema. Ogni auricolare pesa 5,1 grammi, il che significa che dopo ore di utilizzo si dimenticano letteralmente di averli in testa.

Comfort e vestibilità VOTO: 8 Samsung dichiara di aver sviluppato questi auricolari analizzando centinaia di milioni di profili d'orecchio umano, con oltre 10.000 simulazioni digitali. Il risultato è che la forma si adatta bene alla maggior parte delle anatomie, senza clip o alette aggiuntive: la tenuta si affida interamente ai gommini in silicone nelle tre misure incluse. L'app Galaxy Wearable offre una funzione particolarmente utile: un test automatico di adattamento che verifica se il gommino scelto sigilla correttamente il condotto uditivo. È un dettaglio che fa la differenza, perché un inserto malposizionato non solo compromette il comfort — distrugge anche la resa dei bassi. Detto questo, il meccanismo di aggancio dei gommini stessi è più rigido del necessario: sostituirli richiede una certa forza e, con dita piccole, può diventare un'operazione piuttosto frustrante. Nelle sessioni di test prolungate — anche due-tre ore consecutive — non si avverte alcuna pressione fastidiosa né riscaldamento del condotto. Gli auricolari funzionano anche in modalità monoauricolare, uno per volta: apparentemente banale, ma nella pratica torna utile molto più spesso di quanto si pensi.

Qualità audio VOTO: 9 Qui si gioca la partita principale. E Samsung la vince con margine. Il merito tecnico va al sistema a due vie: un woofer con diaframma più ampio del 19,8% rispetto alla generazione precedente, abbinato a un tweeter di precisione, ciascuno controllato da un amplificatore indipendente. Non è una scelta comune nel formato in-ear, e si sente. I bassi hanno peso e definizione senza quella sensazione gonfiata tipica di molti auricolari che cercano di impressionare al primo ascolto. Le frequenze medie restituiscono le voci con una naturalezza che disarma. Gli alti sono estesi ma non aggressivi. Nessun genere musicale mette in difficoltà questi auricolari: dalla musica classica all'elettronica, dal jazz all'hip-hop, il comportamento rimane coerente e maturo. Con smartphone Samsung compatibile (dalla serie Galaxy S23 in poi con One UI 6.1.1) si sblocca il codec SSC-UHQ a 24 bit e 96 kHz: qualità paragonabile a un lettore Hi-Fi portatile, percepibile anche da chi non si considera un audiofilo. Senza Samsung, si funziona in SBC e AAC — comunque meglio di molti concorrenti, ma il salto qualitativo rimane riservato all'ecosistema. L'equalizzatore a 9 bande e i preset ottimizzati per fascia d'età completano un comparto audio tra i più completi del mercato.

Cancellazione rumore e modalità trasparenza VOTO: 8 La cancellazione attiva del rumore dei Buds 4 Pro è tra le migliori disponibili nel formato in-ear, con un miglioramento tangibile rispetto alla generazione precedente. Non raggiunge le cuffie over-ear di riferimento — nel mondo degli auricolari veri e propri, quelle restano su un altro pianeta — ma per un in-ear il risultato è solido e affidabile. La modalità adattiva è il vero punto di forza: gli auricolari riconoscono automaticamente il contesto — si è fermi, in movimento, in un ambiente rumoroso, in uno silenzioso — e calibrano il livello di isolamento di conseguenza, senza che l'utente debba intervenire manualmente. In metropolitana taglia il rumore costante del motore senza eliminare completamente le voci, il che è la scelta giusta per chi non vuole isolarsi totalmente dall'ambiente. In ufficio open space lavora con discrezione. La modalità trasparenza merita una menzione separata: suona naturale, senza quell'effetto "acquario" che rende artificioso l'ascolto dell'ambiente circostante su molti concorrenti. L a funzione Boost voce amplifica selettivamente le conversazioni: utile in stazione, in aeroporto, ovunque si voglia restare in contatto con il mondo senza togliersi gli auricolari.

Qualità delle chiamate VOTO: 9 Questa è la sorpresa più grande dell'intera valutazione. I 6 microfoni totali — due digitali ad alta sensibilità per lato più uno aggiuntivo — lavorano insieme a una rete neurale che separa la voce di chi parla da tutto il rumore circostante. Il risultato in chiamata è genuinamente eccezionale: l'interlocutore riceve una voce pulita, priva di echi e fruscii, anche in ambienti particolarmente difficili come un bar affollato o una stazione. Con smartphone Samsung compatibile si aggiunge il codec Super Wideband, che estende la banda audio delle chiamate fino a 16 kHz — il doppio della telefonia Bluetooth standard. L'effetto percepito è una voce più naturale, più vicina alla qualità di una chiamata da rete fissa. Per chi usa molto il telefono per lavoro, questa caratteristica da sola potrebbe giustificare l'acquisto. È uno di quei dettagli che sembrano tecnici finché non li si prova: poi diventano difficili da abbandonare.

Batteria e autonomia VOTO: 7 L'unico vero punto di attrito in una scheda tecnica altrimenti convincente. Ogni auricolare monta una cella da 61 mAh che garantisce circa 6 ore di ascolto con ANC attiva — poco meno di 7 senza. La custodia da 530 mAh aggiunge tre-quattro cicli di ricarica completi, portando l'autonomia teorica totale a circa 30 ore con la cancellazione del rumore disattivata: un dato confermato dai test sul campo. Il problema è che 6 ore per singola sessione è un risultato nella media bassa del segmento premium. I concorrenti diretti con caratteristiche simili riescono a spuntare 7-8 ore. Chi fa lunghi voli o giornate lavorative intensive senza possibilità di ricaricare la custodia lo avvertirà. Per tutti gli altri, il ciclo custodia-orecchie rimane gestibile. La ricarica avviene sia via USB-C sia in modalità wireless, il che attenua un po' il disagio.

Connettività e funzioni avanzate VOTO: 8 Il Bluetooth 6.1 assicura una connessione stabile con qualsiasi dispositivo. Con smartphone non Samsung — iPhone incluso — si ha accesso a tutto l'essenziale: audio stereo, controlli di base, chiamate, ANC. Non è poco, ed è già meglio di molti concorrenti nella stessa fascia. Con Samsung compatibile il salto è però sostanziale: si sblocca il codec Hi-Fi, il Super Wideband, l'audio spaziale avanzato, le gesture di movimento della testa per rispondere alle chiamate, e la piena integrazione con l'app Galaxy Wearable. Il multipoint — la connessione simultanea a due dispositivi — funziona, ma richiede l'app Samsung Wear installata su entrambi i dispositivi: non è il multipoint nativo di alcuni concorrenti, ma nella pratica non crea problemi. Da segnalare il supporto Auracast, il protocollo Bluetooth di broadcasting per ricevere audio da trasmissioni pubbliche (schermi in aeroporto, TV in palestra, monitor nei musei). È una tecnologia ancora giovane, ma averla a bordo oggi significa non doversi preoccupare della compatibilità futura.