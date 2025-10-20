Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Le Samsung Galaxy Buds 3 Pro sono in offerta su Amazon e toccano oggi il nuovo prezzo minimo storico: si tratta di un affare da cogliere al volo

Samsung

In sintesi

Offerta Amazon : le Samsung Galaxy Buds 3 Pro sono ora in sconto a 167 euro, prezzo minimo storico per gli auricolari premium di Samsung nella versione nera.

: le Samsung Galaxy Buds 3 Pro sono ora in sconto a 167 euro, prezzo minimo storico per gli auricolari premium di Samsung nella versione nera. Caratteristiche top: Bluetooth, cancellazione attiva del rumore (ANC) con supporto Galaxy AI, fino a 30 ore di autonomia, controlli touch e traduzione in tempo reale integrata.

Le Samsung Galaxy Buds 3 Pro sono uno dei migliori prodotti sul mercato, in questo momento, per chi è alla ricerca di un paio di cuffie true wireless con connettività Bluetooth da abbinare al proprio smartphone e a tutti gli altri dispositivi.

Grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistare gli auricolari di Samsung in forte sconto. Con l’offerta di oggi, infatti, il prezzo cala fino a 167 euro, scegliendo la versione con colorazione nera che viene venduta direttamente da Amazon.

L’offerta rappresenta anche il nuovo prezzo minimo storico sullo store per le cuffie di Samsung che diventano, sempre di più, un best buy assoluto per chi ha bisogno di un prodotto di alta qualità ma con un prezzo ottimo. Per accedere all’offerta basta premere sul banner riportato qui di sotto.

Samsung Galaxy Buds3 Pro Auricolari in-ear True Wireless, Cuffie ergonomiche con luce LED, Cancellazione attiva del rumore, Audio Hi-Fi, Batteria a lunga durata, IP57, Silver 2024 [Versione Italiana]

La scheda tecnica delle Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Le Samsung Galaxy Buds 3 Pro hanno tutto quello che serve a chi ha bisogno di un paio di auricolari true wireless di qualità. Si tratta di cuffie in-ear con supporto al Bluetooth che sono arricchite anche da particolari luci LED. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la cancellazione attiva del rumore, con il supporto di Galaxy AI, per poter ottenere un’esperienza d’uso completa e senza interruzioni o fastidi.

C’è anche la riduzione del rumore in chiamata, sempre supportata dall’intelligenza artificiale, per poter eliminare i disturbi durante le conversazioni. Con Galaxy AI è possibile sfruttare anche la traduzione in tempo reale. Gli auricolari sono dotati di controlli touch e possono garantire fino a 7 ore di utilizzo con una carica che diventano ben 30 ore considerando anche la carica aggiuntiva garantita dalla batteria (con l’ANC l’autonomia si riduce leggermente però).

Samsung Galaxy Buds 3 Pro, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le Samsung Galaxy Buds 3 Pro con un prezzo scontato a 167 euro, scegliendo la versione venduta e spedita da Amazon. Si tratta del prezzo minimo storico per gli auricolari di Samsung che vengono proposti nella caratteristica versione con colorazione nera. Per accedere subito alla promozione e sfruttare lo sconto disponibile oggi è possibile premere sul banner riportato qui di sotto.

Samsung Galaxy Buds3 Pro Auricolari in-ear True Wireless, Cuffie ergonomiche con luce LED, Cancellazione attiva del rumore, Audio Hi-Fi, Batteria a lunga durata, IP57, Silver 2024 [Versione Italiana]