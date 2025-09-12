Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

La scelta delle cuffie true wireless da prendere oggi diventa più facile grazie alla promozione in corso su Amazon. Sfruttando l’offerta di oggi, infatti, è possibile ottenere uno sconto del 49% sulle Samsung Galaxy Buds 3 che diventano un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un paio di auricolari Bluetooth di alta qualità.

Si tratta di un modello completo e ricco di funzionalità che si adatta alla perfezione alle esigenze di tutti gli utenti, permettendo di sfruttare un ottimo audio, in tutti i contesti di utilizzo. Il taglio di prezzo garantito da Amazon, inoltre, fa la differenza.

Con la promozione in corso, infatti, è ora possibile acquistare le Samsung Galaxy Buds 3 con un prezzo scontato a 91 euro (in netto sconto rispetto al listino di 179 euro). Gli auricolari sono venduti e spediti direttamente da Amazon. Per accedere subito alla promozione, valida solo per un breve periodo di tempo, basta premere sul banner qui di sotto.

Le Samsung Galaxy Buds 3 sono auricolari caratterizzati da un design Open-type e in grado di offrire prestazioni elevate per quanto riguarda la resa audio, grazie anche alla codifica fino a 24 bit / 96 kHz. Da segnalare anche la presenza della cancellazione attiva del rumore con funzione adattativa e il supporto di Galaxy AI per offrire all’utente tutto il comfort necessario durante l’uso.

Ricorrendo all’intelligenza artificiale, quando accoppiate a smartphone Samsung compatibili, le Buds 3 sono in grado di garantire all’utente la possibilità di sfruttare la traduzione in tempo reale delle conversazioni.

Gli auricolari sono dotati anche di un’ottima autonomia, con la possibilità di arrivare a 6 ore di utilizzo con una sola carica e a 24 ore considerando la custodia. L’utilizzo della funzione ANC permette di sfruttare 5 ore di autonomia oppure 24 ore con la custodia.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le Samsung Galaxy Buds 3 con un prezzo scontato di 91 euro. La promozione è valida solo per un breve periodo e garantisce uno sconto del 49% rispetto al prezzo consigliato. Per sfruttare l’offerta in corso è sufficiente premere sul banner riportato qui di sotto. La nuova offerta dedicata alle Buds 3 è valida solo per un breve periodo e riguarda la colorazione bianca. C’è anche la possibilità di puntare sulla colorazione nera che viene proposta con pochi euro in più. Entrambe le varianti sono vendute direttamente da Amazon.

