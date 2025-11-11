Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Le Samsung Galaxy Buds 3 FE sono in offerta su Amazon e toccano il nuovo prezzo minimo storico con il 48% di sconto rispetto al prezzo di listino

Samsung

In sintesi

Offerta Amazon: le Samsung Galaxy Buds 3 FE sono disponibili a 77 euro, con uno sconto del 48% rispetto al prezzo consigliato, vendute e spedite direttamente da Amazon.

Caratteristiche principali: cuffie true wireless in-ear con Audio 360, cancellazione attiva del rumore, comandi vocali Hey Google, fino a 8,5 ore di autonomia (30 ore con custodia), certificazione IP54 per resistenza a polvere e acqua.

Le Samsung Galaxy Buds 3 FE sono protagoniste di un’offerta flash su Amazon che ora garantisce il 48% di sconto per le cuffie true wireless della casa coreana, proposte nell’elegante versione nera. Si tratta di un’occasione ottima per poter acquistare un paio di auricolari Bluetooth di qualità e con un prezzo accessibile.

Sfruttando la promo in corso, infatti, le Buds 3 FE sono ora disponibili con un prezzo ridotto a 77 euro, scegliendo la versione venduta e spedita direttamente da Amazon. Questa promo garantisce la possibilità di acquistare gli auricolari al nuovo minimo storico. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Buds3 FE, Auricolari Wireless, Suono Equilibrato, Audio 360, Cancellazione Attiva del Rumore e Chiamate Nitide, Controllo Semplice, Gemini AI, Black 2025 [Versione Italiana]

Samsung Galaxy Buds 3 FE, la scheda tecnica

Le Samsung Galaxy Buds 3 FE sono ottime cuffie true wireless di tipo in-ear che possono rappresentare la soluzione giusta per tanti utenti, garantendo un comparto audio completo e di qualità. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare Audio 360 per beneficiare di un audio spaziale e un’esperienza d’ascolto immersiva.

Tra le funzionalità troviamo anche la cancellazione attiva del rumore oltre alla possibilità di effettuare chiamate nitide e senza disturbi, grazie all’eliminazione del rumore di fondo. Con il comando Hey Google, inoltre, è possibile attivare Gemini, tramite l’abbinamento allo smartphone, per sfruttare l’intelligenza artificiale.

C’è anche un’ottima autonomia. Gli auricolari possono garantire fino a 8,5 ore di riproduzione con una sola carica e fino a 30 ore considerando la carica aggiuntiva della custodia (attivando la ANC si scende, rispettivamente, a 6 e 24 ore). Da segnalare anche la presenza della certificazione IP54 che garantisce protezione da acqua e polvere.

Samsung Galaxy Buds 3 FE, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le Samsung Galaxy Buds 3 FE con un prezzo scontato a 77 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo e rappresenta l’occasione giusta per acquistare gli auricolari di Samsung quasi a metà prezzo (lo sconto, infatti, è pari al 48% rispetto al prezzo consigliato). Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Buds3 FE, Auricolari Wireless, Suono Equilibrato, Audio 360, Cancellazione Attiva del Rumore e Chiamate Nitide, Controllo Semplice, Gemini AI, Black 2025 [Versione Italiana]