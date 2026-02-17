Libero
Galaxy Book6 Ultra, Pro e base: tutte le novità della nuova generazione

Processori Intel Core Ultra Series 3, Wi-Fi 7, nuove GPU RTX e display bellissimi: tutte le novità e i prezzi di Galaxy Book6 in arrivo in Italia.

Pubblicato:

Biagio Petronaci

Biagio Petronaci

Web Editor & Tech Journalist

Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Samsung porta in Europa la nuova serie Galaxy Book6, composta dai modelli Ultra, Pro e versione standard. La serie debutta con i più recenti processori Intel Core Ultra Series 3 e introduce aggiornamenti mirati su grafica e connettività, all’interno di un design rivisto, caratterizzato da profili sottili e linee più pulite e simmetriche.

La distribuzione coinvolge diversi mercati europei, Italia compresa, con un calendario già definito per preordini e avvio delle vendite.

Galaxy Book6: le specifiche tecniche

Con questa generazione, Samsung aggiorna l’intera gamma premium Windows, intervenendo in modo trasversale su configurazioni e dotazione.

Galaxy Book6 Ultra (16 pollici)

Il modello di punta adotta processori Intel Core Ultra Serie 3 fino alle varianti X9 e integra una NPU Intel fino a 50 TOPS. La configurazione europea prevede GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 5060 o 5070 con 8 GB GDDR7, affiancata da 32 GB di memoria LPDDR5X e SSD fino a 2 TB, con slot di espansione.

Il display è un 16 pollici AMOLED touch antiriflesso con risoluzione di 2.880 x 1.800 pixel e luminosità fino a 1.000 nit. La batteria da 80,20 Wh supporta ricarica USB-C fino a 140 W nella versione con grafica dedicata. Tra le porte figurano due Thunderbolt 4, HDMI 2.1 con supporto fino a 8K a 60Hz, USB-A, lettore SD e jack audio. Il peso parte da 1,79 kg.

Galaxy Book6 Pro (14 e 16 pollici)

La versione Pro è proposta in due formati con pannelli AMOLED touch antiriflesso. I processori sono Intel Core Ultra Serie 3 fino alle varianti X7, con grafica Intel Arc o Intel Graphics a seconda della configurazione. La memoria arriva a 32 GB LPDDR5X e lo storage fino a 1 TB.

Il modello da 16 pollici può integrare un secondo SSD. La batteria è da 67,18 Wh sul 14 pollici e da 78,07 Wh sul 16 pollici. La dotazione comprende due Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A e lettore SD. Il peso parte da 1,24 kg per il 14 pollici.

Galaxy Book6 (14 e 16 pollici)

Il modello base utilizza processori Intel Core Ultra 5 o 7 con grafica Intel e NPU fino a 49 TOPS. I display sono IPS WUXGA da 14 o 16 pollici, con variante touch sul 16 pollici. La memoria arriva a 32 GB e lo storage fino a 1 TB, con slot di espansione.

La connettività include Wi-Fi 6E, a differenza dei modelli superiori che adottano Wi-Fi 7. La batteria è da 61,2 Wh. Tra le porte sono presenti USB-C, USB-A, HDMI, microSD e RJ45.

Quando arriva Galaxy Book6 in Italia?

I preordini aprono il 25 febbraio 2026 in Italia e in altri Paesi europei, tra cui Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito, Irlanda e Paesi nordici. Le vendite iniziano l’11 marzo 2026. Da aprile è prevista anche una Enterprise Edition dedicata agli ambienti IT gestiti. Ricordiamo che anche il nuovo evento Galaxy Unpacked, dedicato ai Galaxy S26, è fissato per mercoledì 25 febbraio (alle 19:00).

Quanto costa Galaxy Book6?

Sono anche stati confermati i prezzi di lancio italiani, che oscillano da 1.149 euro (per il modello base) a 3.399 euro (per Ultra).

  • Galaxy Book6 Ultra EXT: 3.399 euro;
  • Galaxy Book6 Pro da 16 pollici: 2.399 euro;
  • Galaxy Book6 Pro da 14 pollici: 2.299 euro;
  • Galaxy Book6 da 16 pollici touch: 1.399 euro;
  • Galaxy Book6 da 16 pollici: 1.349 euro;
  • Galaxy Book6 da 14 pollici: 1.149 euro.
