Con 500 euro di sconto, il Samsung Galaxy Book5 360 è disponibile ora al prezzo minimo storico su Amazon, con un'ottima scheda tecnica e processore Lunar Lake

In sintesi

Samsung Galaxy Book5 360 in offerta Amazon a 1.099 €, minimo storico con 500 € di sconto e pagamento in 5 rate senza interessi.

Notebook convertibile con display AMOLED 15,6" touch, Intel Core Ultra 7 256V, 16/512 GB, S-Pen inclusa e 3 anni di garanzia.

È il momento giusto per acquistare un nuovo notebook convertibile su Amazon: in occasione del periodo di Back to School, infatti, è ora disponibile in offerta l’ottimo Samsung Galaxy Book5 360. Il modello di Samsung è acquistabile, infatti, con un prezzo scontato di 1.099 euro e con un taglio di 500 euro rispetto al listino.

L’offerta consente anche l’acquisto in 5 rate mensili, con il notebook che viene venduto e spedito da Amazon. Il Samsung Galaxy Book5 360 è dotato di un display AMOLED, con supporto touch e con S-Pen inclusa, oltre al processore Intel Core Ultra 7 256V, parte della famiglia Lunar Lake, in grado di offrire prestazioni elevate e tanta efficienza.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Chi effettua oggi l’acquisto del modello Samsung su Amazon può beneficiare di 3 anni di garanzia, senza alcun costo aggiuntivo.

Samsung Galaxy Book5 360 15.6", Garanzia 3 anni, AI PC, Processore Intel Core Ultra 7 Serie 2, 16GB RAM, 512GB SSD, Display AMOLED TouchScreen, S Pen, Windows 11 Home, Copilot+ PC, Gray [ITA]

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Book5 360

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Book5 360 comprende un display AMOLED da 15,6 pollici con supporto al touch screen. A gestire il funzionamento del computer c’è il processore Intel Core Ultra 7 256V, una garanzia assoluta per prestazioni elevate ma anche per consumi ridotti.

Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM e di 512 GB di memoria interna, con un SSD ad alta velocità. Il sistema operativo è Windows 11 e il notebook convertibile può contare sulla certificazione di Copilot+ PC.

Tra le specifiche troviamo il supporto al Wi-Fi 7 e al Bluetooth 5.4 oltre a una buona dotazione di porte e a una batteria da 78 Wh che, considerando anche l’efficienza del processore, consente di ottenere un’autonomia davvero al top. In confezione c’è anche la S-Pen, che consente di incrementare la produttività, sfruttando al massimo l’ampio display.

Samsung Galaxy Book5 360, l’offerta di Amazon

Il Samsung Galaxy Book5 360 è oggi disponibile in offerta su Amazon con un prezzo ridotto a 1.099 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche in 5 rate mensili. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile al prezzo minimo storico, grazie a uno sconto di 500 euro rispetto al prezzo consigliato. Si tratta, quindi, di un’occasione ottima per completare l’acquisto del convertibile Samsung. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.