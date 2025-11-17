Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Samsung Galaxy Book5 360 è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy tra i notebook: è il nuovo minimo storico

In sintesi

Samsung Galaxy Book5 360 in offerta su Amazon a 1.199 euro (–500 € dal listino): laptop convertibile con schermo AMOLED touch da 15,6", processore Intel Core Ultra 7 (Lunar Lake), 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, batteria da 78 Wh, Windows 11 e S-Pen inclusa.

Nuovo minimo storico e acquisto in 5 rate senza interessi, con vendita e spedizione Amazon e 3 anni di garanzia, rendendolo una scelta ideale per chi cerca ottime prestazioni, autonomia elevata e versatilità in un unico dispositivo.

Su Amazon è possibile acquistare un ottimo notebook, ideale per chi ha bisogno di un modello completo e ricco di funzionalità ma con uno sconto netto rispetto al listino. Con la nuova offerta in corso in queste ore, infatti, è possibile puntare sul Samsung Galaxy Book5 360 che include il processore Intel Core Ultra 7 Serie 2 (parte della famiglia Lunar Lake) e un display touch con pannello AMOLED.

Con l’offerta in corso in queste ore, il notebook è disponibile con un prezzo ridotto a 1.199 euro e con ben 500 euro di sconto rispetto al listino. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Si tratta del nuovo minimo storico per questo laptop. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Ci sono anche 3 anni di garanzia.

Samsung Galaxy Book5 360 15.6", Garanzia 3 anni, AI PC, Processore Intel Core Ultra 7 Serie 2, 16GB RAM, 512GB SSD, Display AMOLED TouchScreen, S Pen, Windows 11 Home, Copilot+ PC, Gray [ITA]

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Book5 360

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Book5 360 comprende un display AMOLED con supporto touch e con una diagonale di 15,6 pollici. A gestire il funzionamento del notebook c’è il processore Intel Core Ultra 7 256V, parte della gamma Lunar Lake.

Il modello è dotato di 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Da segnalare anche una maxi batteria da 78 Wh. C’è spazio anche per il sistema operativo Windows 11. In confenzione, inoltre, c’è la S-Pen.

Si tratta, quindi, di un notebook in grado di adattarsi al meglio a diversi contesti di utilizzo, con la possibilità di offrire ottime prestazioni in tutti i contesto di utilizzo e anche un’ottima autonomia, al top tra i portatili con Windows. L’offerta in corso fa la differenza, garantendo un taglio netto di prezzo.

Samsung Galaxy Book5 360, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Book5 360 con un prezzo scontato a 1.199 euro e con 500 euro in meno rispetto al listino. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo, anche considerando la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Da segnalare che il notebook è venduto e spedito da Amazon e che è disponibile con 3 anni di garanzia. Per sfruttare subito la promo basta premere sul banner qui di sotto.

