Il Samsung Galaxy Book4 Edge è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora disponibile con il 41% di sconto rispetto al prezzo di listino

Samsung

In sintesi

Offerta Amazon: il Samsung Galaxy Book4 Edge con processore Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD è disponibile in sconto del 41% a 999 euro (anziché 1.699 euro), con possibilità di pagamento in 5 rate mensili.

Caratteristiche principali: display AMOLED da 14", autonomia elevata, tastiera retroilluminata con layout italiano e Windows 11 per chip Arm; inclusa anche una promozione con 40% di sconto su Microsoft 365 Personal

È il momento giusto per acquistare il Samsung Galaxy Book4 Edge. Il notebook della casa coreana, infatti, è ora in offerta su Amazon con il 41% di sconto, scegliendo la versione con processore Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e 512 GB di storage, che viene proposta con la colorazione Sapphire Blue. Con la promozione in corso è possibile acquistare il portatile con un prezzo ridotto a 999 euro anziché 1.699 euro.

Si tratta di un’occasione ottima per acquistare un notebook Windows in grado di abbinare ottime prestazioni a un’autonomia al top. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili, con il modello che viene venduto e spedito da Amazon. Per accedere alla promozione è sufficiente premere sul banner riportato qui di sotto. L’acquisto garantisce anche uno sconto del 40% sull’abbonamento Microsoft 365 Personal che mette a disposizione le app di Office e 1 TB su OneDrive.

Samsung Laptop Galaxy Book4 Edge, Display da 14", Windows 11, Snapdragon Elite X, 16GB RAM, 512GB SSD, Sapphire Blue [Versione italiana]

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Book4 Edge

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Book4 Edge comprende un display da 14 pollici con pannello AMOLED di alta qualità, risoluzione Full HD e refresh rate fino a 120 Hz. A gestire il funzionamento del laptop, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon X Elite che garantisce ottime prestazioni nell’uso di tutti i giorni e un’autonomia elevata. La batteria è da 55 Wh. Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD.

Il notebook è dotato di una tastiera retroilluminata con layout italiano. Il sistema operativo è Windows 11 per chip Arm e con le funzioni avanzate dei Copilot+ PC.

Samsung Galaxy Book4 Edge, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Book4 Edge con un prezzo ridotto a 999 euro e con il 41% di sconto rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un’occasione ottima per acquistare questo particolare modello di laptop in grado di offrire buone prestazioni e un’autonomia eccellente. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto. Si tratta di un’offerta flash destinata a terminare a breve. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile anche in 5 rate.

